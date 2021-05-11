麥當勞App點麥炸雞中可樂只需$12　丸作食茶每日精選中杯飲品$20

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 麥當勞App：麥炸雞中可樂$12

麥當勞App每星期都推出200元美食優惠，本周優惠都非常吸引！由即日起至5月16日，麥當勞推出12元原味麥炸雞配中可樂、25元魚柳飽餐和39元從不孤單一人快樂晚餐等優惠。

2. 丸作食茶：每日$20精選中杯飲品

由5月10日起，丸作食茶推出一周精選飲品優惠，每杯精選飲品只需20元！每日均會有不同的飲品有優惠，飲品優惠參閱各分店的活動海報。

優惠只限於銅鑼灣、荃灣及葵芳分店，此優惠不可與其他優惠同時使用。

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分店地址：

銅鑼灣店：禮頓道138號舖

葵芳店：葵芳興芳路208號葵芳匯G07號舖

荃灣店：荃灣青山公路210號富華中心1樓3C號舖

3. J.CO：$60嘆3件冬甩及飲品

由即日起至5月14日，於全綫J.CO Donuts & Coffee 分店，可以優惠價60元享用J.CO特色冬甩3件及細杯裝飲品1杯！

此優惠只適用於星期一至星期五使用（公眾假期除外），優惠不適用於樽裝飲品、沙冰、果茶系列及本日精選咖啡。每人每日只限使用優惠一次。

分店地址：

中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖（2506 3668）

灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖（6982 8282）

旺角彌敦道585號富時中心地下1,2號舖（2952 2121）

撰文︰hket小編

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