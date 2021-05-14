黃金期貨教學︰報價成關鍵? 了解黃金期貨結算日 學好4大因素唔怕輸鑊「金」

只要善用香港或美國黃金期貨，不論金價早前升至歷史高位或從高位回落，都可以賺一桶金。當然，大家由黃金期貨結算日、金價升跌因素、黃金期貨報價系統到其他投資黃金途徑，都是黃金期貨教學的要點，要從黃金期貨獲利就要多加學習。



了解黃金結算日計交收時間

黃金期貨結算日在香港及美國市場略有不同，在香港交易所上市的香港黃金期貨合約，每個交易單位為一公斤黃金，每個月黃金期貨結算日為該月的第三個星期一後的第二個交易日，如果遇上公眾假期則順延。



而在美國紐約商品交易所交易的黃金期貨合約，每個交易單位為100盎司，黃金期貨結算日是交割月的最後第二個交易日。由於紐約商品交易所黃金期貨交易量最大，對全球黃金市場的定價權力最強。

報價成關鍵? 選黃金期貨平台勿因小失大

選擇平台最重要有實時報價，並優先考慮有口碑、系統穩定可靠的交易平台。



實時報價系統為甚麼特別重要？與不少期貨一樣，黃金期貨帶有槓桿效應，意味黃金期貨能放大投資回報或損失，選擇黃金期貨投資平台，切忌因小失大，貪便宜而選擇不可靠的平台。試想如果面對難得一遇的黃金期貨投資機會，卻因為平台延遲而錯失，恐怕大家會「記成世」。因此，選擇可以直連港交所、芝加哥期貨交易所（CME）的報價交易平台十分緊要。如果需同時考慮免費，並提供實時無延遲的報價系統，暫時選擇不多，富途牛牛在相比下條件較吸引，值得投資者考慮。



升跌因素教學1: 通脹與黃金期貨價成正關係

黃金期貨價格不一定完全跟隨金價，但大致同步。影響黃金價格的主要因素甚多，包括通貨膨脹、央行政策、美元強弱、地緣政治及黃金供需。由於黃金被視為保值、避險的商品，因此當全球主要經濟體出現高通脹時，資金增購黃金維持購買力，令金價向上。反之若通脹壓力不大甚至有通縮風險，黃金期貨向下機會較大。



升跌因素教學2: 央行政策左右黃金期貨價格

央行政策特別是美國聯儲局的貨幣政策，對國際黃金期貨影響極大，當聯儲局減息或採取寬鬆貨幣政策，不單壓低美元匯率，同時往往會令市場預期未來出現較高通脹，黃金期貨也因此向上；相反，如果央行收緊貨幣政策，黃金期貨價格便會向下。2020年黃金期貨價格急升，其中一個原因便是各國央行推出寬鬆貨幣政策，以及疫情導致避險情緒升溫，帶動金價一度突破歷史高位。



升跌因素教學3: 投資黃金期貨要睇美匯指數

由於黃金是以美元定價，當美元走強，以美元計算的黃金期貨價格便會傾向下跌，相反當美元走弱，黃金期貨價格便會傾向上升。最後，所謂「亂世藏金」，當地緣政治有變，出現金融危機或戰爭時，即使美元一般會轉強外，黃金發揮避險作用，往往帶動金價上升。



升跌因素教學4: 淨持倉反映大戶對金價看法

與一般商品不同，黃金供應相對有限而穩定，較少受到供應浮動影響，相對而言，黃金可以用到珠寶、工業和貿易上，特別是中國或印度喜慶日子，黃金需求往往增加。各國央行亦是重要的黃金投資者，若多國央行增持黃金，對金價有支持作用。美國商品期貨交易委員會每周都會公布黃金持倉報告，方便大家了解在COMEX黃金市場中，對冲基金在黃金期貨的持倉變化。

分析用基本因素兼技術分析

除了以上基本因素外，投資黃金期貨，同樣要活用技術分析的工具。與股票一樣，黃金期貨價格同樣可以用日綫圖、周綫圖、月綫圖等顯示，視乎大家投資周期長短而定，而留意之前的頂部、底部及移動平均綫，對掌握黃金期貨阻力或支持價格有重要的啟示。有時難以判斷面對某一阻力位時，黃金期貨價格會否出現突破或回落，除了參考當時的基本因素外，同樣MACD、RSI等動能指標亦值得深入研究。例如黃金期貨價格面對某阻力位，但預計美國聯儲局即將公布減息，RSI亦偏強，那麼黃金期貨價格向上突破的機會則相對較大。大家用作分析的數據及資料愈多，就可以相互參考，投資決定更有把握。以富途牛牛為例，一個APP覆蓋大量專業財經資訊及數據分析，不用另外四處搜尋，投資決策更快更準。



參考好淡意見保持冷靜客觀

即使深入研究黃金期貨市場幾十年，都不能每次必勝，投資判斷出現失誤在所難免，但只要亡羊補牢，那麼下一次投資賺回損失亦不是難事，特別在黃金期貨擁有槓桿效應下，假如看錯邊損失可以甚大，因此嚴守止蝕紀律特別重要。



另外，由於黃金期貨有槓桿效應，盈虧或大上大落，宜參考好淡雙方意見，讓自己保持客觀分析。如有需要，多跟市場互動，交流行情走勢及投資心得，部分期貨交易平台可讓用戶隨時隨地參與投資討論及分享投資心得，更有期貨教學，方便學習及鞏固投資經驗，綜觀現時香港期貨交易較活躍的投資平台，富途獨有的牛牛圈有大量活躍用戶，若著重社交討論亦是不錯選擇。

黃金ETF回報受管理費影響

香港市場亦有黃金ETF可供選擇，與黃金期貨相比，黃金ETF的槓桿效應相對較低，而且入場門檻金額較低，適合新手投資者。



了解一些黃金期貨基本教學後，是否想付諸行動投資黃金期貨？不妨先到富途期貨開戶，熟習黃金期貨的操作，不怕輸鑊「金」!

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*投資涉及風險，買賣期貨合約的虧蝕風險可以極大，請在買賣前研究及理解期貨合約，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合。



（資料由客戶提供）