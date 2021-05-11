[期指攻略]　如何提高恒指、道指期貨勝算?　指數報價系統成關鍵

投資股市除了股票，更可透過指數期貨如恒指期貨、道指期貨等投資股市指數。不少人認為指數期貨是高風險的投資工具，然而期指除了可以「博單邊」外，亦可以作為「對冲」。在持有藍籌股同時沽出期指，即使大市回落，沽期的盈利亦可覆蓋部分甚至全部股價跌幅，從而鎖定盈利。



報價交易系統都很重要? 投資恒指、道指期貨慎選交易平台

股票可以長期持有，但指數期貨有槓桿效應波幅較大，兼每個月進行結算，投資期指就算不是「每分鐘幾百萬上落」，亦要因應市況隨時修訂部署，因此實時期貨指數報價系統非常重要。市場上部分平台如富途牛牛，直連港交所及芝加哥期貨交易所（CME）數據，免費提供恆指期貨及美國期貨指數如道指期貨的實時行情，可以更加緊貼市況。如果選擇一些免費而延遲報價的平台，一旦遇上大起大落而來不及部署(尤其是道指)，可謂得不償失。



另外由於期指交易相對頻繁，平台佣金收費積少成多，同樣不可忽略。當然，由於期指的波動較大，開戶以至入錢的時間不可浪費，例如富途最快能3分鐘開戶，同時可以24小時轉賬及進行證券期貨賬戶間的資金調撥，即使同時投資道指期貨及恒指期貨，都可以互相調配資金，確保隨時隨地進行部署。

要懂得利用工具分析指數期貨

期指與股票有異同，不少用於股票的技術分析工具，同樣可以用於期指，例如圖表形態利淡的雙頂、利好的雙底等，以及指標如RSI及移動平均綫，既可以分析指數成份股，同樣可以用來分析指數期貨。



不過，由於期指的投資周期一般較短，因此在進行技術分析時，應該採用較短的周期如小時圖、日綫圖，而運用周綫圖或月綫圖的機會則相對較低。大家選擇期指平台時，最好採用分析工具齊全的交易平台，分析與交易可以同時進行。假如發現道指期貨走勢較佳、恒指期貨走勢較差，則可以考慮買道指期貨、沽恒指期貨，博取兩者走勢的差異。



投資期貨指數要有策略

期指的定價與指數有關，因此在買入期指時，要先了解指數的成份股。以美股為例，道指以傳統經濟的股份為主，納斯達克指數則以新經濟企業為主，若看好傳統經濟股同時看淡新經濟股，買入道指期貨後更可選擇沽出納指期貨作為對冲。買賣期指只需要運用相當於期指部分價值（如10%）的基本保證金，如果指數如預期上落，則會獲得1/10%=10倍盈利。不過，如果估計有誤，則損失會同樣放大，若持有的期指價值跌穿維持保證金以下，則需要補充按金至原始保證金的水平，否則經紀將會強行平倉，即時計數蒙受損失。恒指基本保證金與原始保證金可於港交所網站查詢：

https://www.hkex.com.hk/Services/Clearing/Listed-Derivatives/Risk-Management/Margin/Margin-Tables/HKCC?sc_lang=zh-HK

期指結算日要多留意 隨時影響恒指期貨上落

指數期貨屬較短綫的投資，如恒指期貨同一時段最多有四個月份可供交易，包括即月、下月，以及之後的兩個季月。假如現在5月便可以交易5月（即月）、6月（下月）、9月（下季月）及12月（下下季月）的恒指期貨。



另外，恒指期貨的結算日是當月的最後交易日前一個交易日，期指投資者若買入期指，結算時恒指高於買入價則錄得盈利，否則便錄虧損。當然，投資者亦可以選擇先將接近最後交易日的期貨合約平倉，然後再開立較後到期，而其他合約細則與已平倉合約相同的持倉，拉長投資周期，即我們經常聽到的「轉倉」。

恒指、道指各有大小期指 盈利計算有異

恒指期貨有大期及細期之分，恒生指數期貨（大期）每一點價值50港元，買入大期後升一點即賺50港元；而細期則是小型恒生指數期貨，每一點價格是大期的五分之一，即每一點價值10港元。至於道指期貨則有每點5美元、10美元及25美元之分。

恒指、道指期貨落後指數有何啓示?

指數與期指在交易時間的走勢大致同步，但兩者往往並不相等。如果期指高於指數稱為「高水」，若期指低於指數，則期貨價格與指數出現折讓，被視為「低水」。由於藍籌股派息除淨後，會令股價較之前低，因此往往期指特別在除淨期會出現較大的低水。撇除除淨因素，高水反映期貨投資者看好指數，反之則低水。例如當晚聯儲局議息前夕，恒指期貨及道指期貨都出現大低水，或反映有春江鴨預期聯儲局會有利淡的言論或措施出爐。

期指技術指標要有認識 未平倉合約可反映市場

「未平倉合約」（Open Interest）是期指市場一個重要指標，由於期指市場為零和遊戲，每一張買入的期指，就需要有另一方賣出期指，每個月份期指的未平倉合約數目，反映好友及淡友持倉過夜的總數，因此未平倉合約總數愈高，就代表好淡雙方落注愈大，市況傾向更加波動。另外，未平倉合約淨數計算所有市場參與者如券商及銀行的長短倉淨額數據，該數據往往被視為反映後市升跌動力及大戶對後市的看法的一個指標。

懂得看以上因素，只是指數期貨成功之路的基本功，只有選擇好合適平台，獲得充足及快速的資訊與交易機會，甚至能與各方高手多作交流，才能在成功之路愈走愈順。富途牛牛一APP提供全球大市分析，加上獨特社交功能，用戶能夠透過牛牛圈互相分享投資資訊和心得。市場上有社交功能的交易平台不多，大家可試用富途牛牛，助你投資期貨指數更順手。



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*投資涉及風險，買賣期貨合約的虧蝕風險可以極大，請在買賣前研究及理解期貨合約，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合。



（資料由客戶提供）