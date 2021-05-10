4「不」策略　助組合穩定增長

投資者都希望透過在市場賺取利潤，為組合穩定增值，但現實與理想可能存在差距，大市不時出現大大小小的波動，資產價格變動也常令投資者無所適從。以本地股市2020年全年的走勢為例，恒生指數先因新冠肺炎疫情大爆發而由高位29,174點大幅跌至21,139點，全年高低點數波幅為8,035點，反映市場波動性相當明顯。雖然投資者無法完全避開股市波動，但其實只要參考以下的4「不」策略，仍有機會讓組合穩定增長。

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1. 不要輕易聽從他人的意見

經驗尚淺的投資者一般都希望接收多方面的訊息，用來充實自身對投資的認識，但輕易聽從他人的投資意見卻並非正確的方法。因為如果散戶在作出買賣決定前，沒有就個人實際情況或需要加以思考，很容易會因為受到他人的影響而投資一些不適合自己的資產類別。例如近年有散戶會加入社交網絡平台的股票群組或討論專頁，從中與其他人交流投資心得或獲取一些小道消息，期望透過他人的意見以在投資市場上賺取利潤。然而，投資者可能忽略相關討論內容可能是詐騙集團用來「唱高散貨」的渠道，有機會跌入投資陷阱。

2. 不要胡亂仿效知名人士

有一類投資者則傾向仿效市場知名人士的投資風格或操作，期望透過類似／跟單投資／的方式獲利。不過，以投資高手索羅斯在市場的操作為例，其利用槓桿進行高風險的投機動作，未必是散戶投資者可以「跟」得來。散戶應該先了解知名投資者的交易模式或風格是否能對個人財富增長產生正面幫助，若發現自身的財政實力或投資技術未能配合，就不應盲目仿效或追隨。

3. 不要過度投資

心雄的投資者有時會因為市場情緒正面或想賺取更高回報而採取過度積極及進取的投資態度，有部分投資者亦可能高估自己的財務狀況又或者未有考慮進行風險管理。當市場出現明顯的調整時，散戶可能會沒有足夠現金應對風險，並承受較大的財政壓力。

投資者宜因應個人財務狀況，控制投資金額。有建議認為，投資者可把整體資產組合的約3至4成用作投資本金，其餘則可分配至現金上。這樣相對上可以避免投資者因採取過分積極的心態而對身心造成壓力，確保組合穩定。

4. 不要固步自封

市場上亦有一些投資者因為害怕失利，抱着過分保守的心態來進行投資，例如錯誤地以為投資增長型股票便等如「接火捧」，而選擇一味配置在防守性高的股票當中，並可能忽視新興企業或行業的前景。從短期而言，投資者雖然可能會因而面臨較少的風險，但同時間亦會浪費許多增長良機，投資者不宜只顧控制風險而長期採取過於保守的投資方式。相反，由於不同市場或資產多不會出現同步上落的情況，分散投資可令組合配置更多元化，大大降低資產所面對的風險，同時又可以把握增長機遇，達至穩定增長的目標。

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責任編輯：梁宇碩

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