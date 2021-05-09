【ESG】減碳大趨勢　投資者看重ESG　企業需因勢應變

新冠疫情對全球在政治、經濟和社會上的巨大衝擊，同時促使投資者更為關注企業在「環境、社會和管治」（ESG）上的績效表現。如今更多企業意識到，在綠色經濟、減碳排放的大環境下，投資者愈來愈重視企業對可持續發展信息的披露，作為選擇投資對象的重要參考，因而企業及時整合ESG到營運決策和風險管理之中，顯然也是時代發展的需要。

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ESG指數 表現跑贏大市

仔細觀察，自去年初新冠肺炎大規模爆發後，亞洲基礎建設投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB）今年5月中旬在網站上發表了一篇文章《ESG：危機時刻的避風港？》（ESG：Safe Haven in Times of Crisis？），指出有不少文章在探討以ESG為主的指數，以及交易所買賣基金（ETF）在疫情期間的適應力（resilience）。按照文章的資料，新冠肺炎爆發以來，標準普爾500 ESG指數、明晟（MSCI）新興市場ESG領導者指數，以及以亞洲為重點的明晟（MSCI）AC亞洲ESG領導者指數，表現都比標普和明晟的一般指數為佳，這個結果無疑值得企業在部署發展策略時有所參考。

G250企業 76%設減碳目標

去年12月中旬，畢馬威發布《KPMG 2020全球企業永續報告調查》，結果發現，目前G250企業已有96%發布企業永續報告，N100企業亦對永續發展持續跟進，發布比率由2017年的75%，上升至2020年的80%。

報告也發現，分別有76%和65%的G250及N100企業設定減碳目標，不過僅有不到4成企業的減碳目標，符合巴黎協定的升溫2℃減碳路徑。可以看到，企業在ESG的表現，愈來愈受到投資者重視，令企業需要整合ESG到營運決策和風險管理之中。

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衡量標準不一 非放諸四海皆準

需要在此補充說明，由於衡量ESG的標準眾多，很多評估ESG的指數有不同的衡量元素，箇中包含不同的文化觀、價值、主觀價值判斷和其他因素等，當中不少是定義不清的，並非放諸四海而皆準，因此企業管理層需要因應情況，了解當中定義是否切合企業實際情況。

今年3月10日，歐盟推出的《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation，SFDR），冀統一ESG標準，企業在SFDR規範下的金融信息披露，相信可以作為參考。但無論如何，企業把ESG因素納入公司的決策和風險管理中，發展形勢值得留意。

（節錄）

【原文：投資者看重ESG 企業需因勢應變】

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