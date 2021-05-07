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【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？

博客 18:44 2021/05/07

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【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？

新冠肺炎疫情持續逾一年，眾多行業生意大受影響。不少人期望疫苗推出後，情況可以改善，可惜事與願遺，繼UA戲院在3月全綫結業後，Neway亦於本周傳出遭呈請清盤的消息，有網民大嘆「一個時代的終結」。

【高先電影院疫市開幕　院綫與串流平台怎競爭？：按此

疫情以來，卡拉OK多次停業，收入定必大收影響。不過，疫情或許只是加速卡拉OK行業沒落的催化劑，而非主因。試問一下自己，你上一次去卡拉OK是多久之前的事？疫情前，每個月你會去多少次卡拉OK？

傳出Neway旗下公司被申清盤新聞當日，有不少網民感嘆、不捨Neway結業。不過，亦有網民指出對Neway的印象較為負面，只記起陳舊的裝潢、沙發。雖然不能準確說出一次到訪日子，但Neway在筆者心中亦有類似的印象。

以往Neway總愛請藝人拍攝宣傳影片，內容不外乎是叫K迷下次到訪要點他們的新歌。還記上一次去卡拉OK時，宣傳影片仍是HotCha、單飛發展的Regen及張智霖等人。翻查資料，HotCha於2014年8月已經拆夥，Regen及張智霖最新的專輯已經是2015年及2016年的事。當K房熒幕出現這些歌手說「下次嚟Neway記得點我嘅新歌」的時候，有些組合已經拆夥。當卡拉OK業無法推陳出新，只剩下舊歌舊人，又怎能吸引新消費者入場呢？

消費者娛樂消遣模式改變

在2016年的時候，當時任職Neway執行董事溫國樑接受傳媒訪問時曾指：「過去5年，Neway的營業額累積減少了約10%。」由此可見，其實卡拉OK文化早已開始沒落，唱K已經不是新一代的主要娛樂，而疫情很可能加速它的死亡。

「冰封三尺，非一日之寒」，香港唱片業走下坡已經不是近年才發生，而卡拉OK業與唱片業是唇齒相依的。回想起之前唱K的日子，你唱的是甚麼歌？是新歌還是舊歌？當唱片業無以為繼時，卡拉OK業也難獨善其身。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

 

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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