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【ESG】史美倫：ESG已成投資者決策重要因素

綠色金融 18:21 2021/05/07

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聯交所就檢討企業管治守則作諮詢，建議引入多項新措施提升香港上市發行人企業管治水平，包括董事會獨立性、多元化政策及環境、社會及管治（ESG）披露和水平等範疇。

港交所 （00388） 主席史美倫在交易所主辦的網上研討會上表示，ESG已成投資者決策重要因素，料投資者要求企業改善ESG披露的呼聲將愈來愈高。

【廣東深化碳交易試點　積極推動大灣區碳市場：按此

史美倫在交易所主辦的網上研討會上表示，董事會多元化和ESG已成為投資者作出投資決定時的重要因素，相信這些因素有助改善公司管治，並推動企業更具創意和營運觸覺。她以港交所為例，目前港交所有逾4成員工是女性，高級管理層的女性比例則為35%，當中包括財務總監同上市主管等。

她表示，港交所作為國際交易所及監管機構，在推動ESG方面扮演重要角色。港交所自2013年起已提倡提升ESG披露要求，並將設立ESG學院，透過研討會教育及推廣落實ESG措施對企業發展的重要性。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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