零用錢有附帶條件　等於以金錢操控

教兒童理財不應該弄得這樣複雜，零用錢應該就是單純用作零用錢，不應隨便用作其他用途。

一個零用錢有附帶條件的真實例子，從事金融行業朋友說，當孩子小時候已經教她理財。女兒7歲時每個星期給150元，考高分更獎她1,000元，所以女兒的小錢包內很多時有數百元。

當儲到1,000元的時候，父親會要求女兒請爺爺嫲嫲飲茶，但是女兒根本不是自願，在威逼利誘之下才就範。另外，當出國遊玩時，將女兒的零用錢換外幣，最後她喊住收場，朋友說，女兒品格有問題。

零用錢只應單純作零用的用途

這位父親的做法會影響親子關係及理財觀念，要認真考慮改變：

第一：教兒童理財不應該弄得這樣複雜，零用錢應該就是單純用作零用錢，不應隨便用作其他用途。

第二：父親知道零用錢一星期給150元過多，更不應是孩子考到好成績時獎勵更多金錢，他要改變這做法。

第三：父親應明白不應該在出國遊玩時，將女兒的零用錢換外幣，令親子關係徒添磨擦。

最後，父母千萬不要令孩子覺得父母隨意用他們的零用錢，很多親子問題就是這樣產生，要小心處理。

【金錢誘因偶一不慎易造成反效果，按此】

【零用錢之三】



【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。