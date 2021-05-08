【移民新加坡】港男娶新加坡女生結婚16 載　疫情下為子女教育提早遷往獅城

▲ 【移民新加坡】港男娶新加坡女生結婚 16 載 疫情下為子女教育提早遷往獅城

移民東南亞，新加坡雖然是其中一個熱門城市，但入籍門檻高，John可說是特別例子：他與新加坡籍的太太結婚多年，一直住在香港，但因為一場新冠疫情，令他加速轉往新加坡定居，當中最主要的原因正是為了子女升學的問題。

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從前的John是一位潮人，20年前他是本地潮流周刊雜誌的記者，因為一次往新加坡公幹，經朋友介紹下認識了剛留學回到獅城的妻子，繼而相戀結婚，轉眼間結婚16年，現在還有兩名可愛的女兒，亦因太太的關係，John早在11年前已在馬來西亞置業。

「馬來西亞與新加坡非常接近，就像香港往深圳差不多，當時花了不到80萬港元購買當地一個位於市中心的單位。與此同時，因為太太的親人與發展商熟稔，眼見市場上有這需求，於是毅然轉行從事買賣馬來西亞物業的工作。」John說。

10年間John於香港、新加坡和馬來西亞三地穿梭往來，好不忙碌，直至2020年新年期間往新加坡探親，碰上新冠疫情在當地爆發，飛機航班驟減，加上封關和入境隔離兩星期的安排，早年已在新加坡置業的John，於是將本來移居新加坡計劃推前，刻下就準備為4歲的女兒尋找學校。

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昔日怕當兵無申請入籍

我和太太結婚16年，一直都懶於申請入籍，另一個重要的原因是35歲以下入籍新加坡是需要當兵的，我太太笑言我是city boy，根本過不了這關，哈……所以還是不申請為妙。至於現在的申請入籍全無難度，我等了3個月就獲得永久居留權（PR）。我想最重要的原因是我和太太結婚已經多年，而且育有兩名女兒，以前我在新加坡最長只不過會住上3星期左右，現在不經不覺已住了1年多。

作為稱職的父母，心機自然全投放於子女身上，John又豈會例外？當中子女們的教育問題，他亦非常「上心」，幸好亦不困難。

中小學競爭大

「為女兒在當地揀幼稚園完全不難，政府強制規定4歲的兒童才可以入學（4歲前可自由選擇入preschool）。當地的幼稚園又離不開政府經營、國際學校和半私立的幼稚園，當中申請過程不需面試，家長們只要事前了解學校的教學理念和方法便可，例如蒙特梭利等。」不過，John補充，一到升上小學又是另一回事。

在新加坡讀書，小學開始競爭變大，小學升中學更是家長所謂的「大作戰」，學生從小學到中學都要補習，情況普遍，因為講求是精英制，升中試（PSLE）的成績可以斷定你子女在中學時是修讀4年特快班或5年普通班，辛苦程度不遜香港。但話分兩頭，香港的教育是填鴨式的，但新加坡講求的是啟發，單是這一點就有很大分別。

John以自己為女兒找學校為例，幼稚園升小學，家長不需像香港需要「叩門」，如果父母曾讀過該新加坡學校，子女就較易入學；若不是，就要看看你在區內有否作出貢獻，例如有否於學校做義工等。如果都無之前所講，要入好學校就要到第二階段抽籤，由學校1公里內開始，次輪就兩公里，熱門學校通常1公里階段就收滿。此外，住近一點學校亦有着數，政府會在小學校舍的1公里內的範圍作抽籤，問題是若果該區有3間不俗的學校，但家長都只能夠選擇一間，所以整體上競爭非常激烈。

「我就有另一個方法，我會幫女兒選擇入女校讀書，一來學額多一點，二來大女成功入讀後，妹妹都可以順理成章入讀該校，免卻了日後找學校的麻煩，因此，我都打算遲些搬往一些擁有好校網的地方，方便抽籤。」由此可見，不同地方的教育制度縱使各有不同，但殊途同歸，都要父母們花上九牛二虎之力方可成功。

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讀書可以移民

不過，不說不知的是原來在新加坡讀書都可以申請入籍新加坡。

因為疫情在歐美大爆發，過往不少在歐美讀書的學生，因為父母擔心子女們的健康問題都會急召他們回港，然後另尋覓新加坡學校供他們繼續升學。與此同時，讀書其實都一樣可以有機會申請入籍。例如小學生入讀政府學校（政府規定，學生讀滿3年加上考過本地公開試，如小六升中試等就可申請，一人申請，全家移民），可以申請PR，但將來他們必須當兵。至於外國來的大學生入讀政府開設的國內大學後，同樣可以申請入籍，但政府會要求你在當地工作3年（於入學前政府會提出要求及簽合約，但學費會有減免，以及畢業後，如做工滿3年後申請永居，男生是不需服兵役）……但以上申請最大的關口是學生成績一定要非常優異（新加坡其中兩間政府大學NUS及南洋理工是全亞洲第一及第二），所以若要打移民念頭，就必須由小學甚至學前開始部署。

正所謂商機處處，難怪身為靈活多變通的John，現除了從事物業買賣外，亦有替不少港人父母，為子女尋找和提供當地學校的資訊。

作者：何偉雄

責任編輯：馮柏偉、何偉雄

【原文：港男娶新加坡女生結婚 16 載 疫情下為子女教育提早遷往獅城】

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