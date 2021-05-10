▲ 【ESG】Pandora全面使用人造鑽石 符合可持續發展更能減碳？

環球投資趨勢環境、社會及管治（ESG）促使不少企業以可持續原則發展。珠寶品牌Pandora日前宣布，將不再出售天然的礦產鑽石，改用實驗室生產的人造鑽石。Pandora保證人造鑽石將使用60%以上可再生能源製造，除了更環保以外，在質量與外觀上也與礦產鑽石沒有分別。開採天然鑽石過程是否符合人權標準引起關注，Pandora藉此減少使用與不道德生產方法有關的原材料外，也期望能達至減碳排放的目標。

Pandora表示，日後將只使用實驗室生產的人造鑽石，計劃在英國發布第一批使用實驗室人造鑽石珠寶系列，並在明年推行至其他市場。公司強調，今次決定背後的考慮因素之一是價格，由於實驗室生產的人造鑽石價格約為開採鑽石的三分之一，降低成本將令更多消費者有能力購買鑽石首飾。

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血鑽問題困擾珠寶公司

除了是價格的原因，Pandora指使用人造鑽石也是公司邁向可持續發展重要一步。「血鑽」問題一直引起爭議，意指來自戰爭衝突地區，被地方軍事武裝利用以維持作戰費用的鑽石，或開採過程中涉及童工、強迫勞動等不道德的剝削。現時業界普遍透過《金伯利進程國際證書制度》，監管鑽石的進出口貿易，以杯葛非洲血鑽石的非法貿易。

據去年《人權觀察》（Human Rights Watch）的報告發現，大多數珠寶公司均無法向消費者保證，他們所銷售的珠寶不涉及侵犯人權的行為。而報告指出，Pandora及Tiffany＆Co.社會責任方面表現較好，其公司的採購政策，明確朝向更道德及更具社會責任的方向而行。

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開採鑽石碳排放高

在「血鑽」爭議以外，開採過程所涉及的碳排放及環境污染問題，也引起企業及社會的關注。Pandora指，其溫室氣體排放量90%以上是源自於原材料採購，其他來源則是包括珠寶配件、包裝、專門店和運輸。

Pandora於去年1月宣布雄心勃勃的減碳目標，決定使用回收的貴金屬及白銀。由於採礦過程中需要大量能源，根據評估，採購再生銀所產生的碳排放量是開採白銀的三分之一，而回收黃金所排放的碳量大約比開採新黃金少600%。

此外，自2020年起，Pandora在泰國的兩個珠寶加工設施中採用100%可再生電力，直至2025年，公司期望能在整個運營過程中實現碳中和。

據MSCI ESG評級，Pandora自2017年一直維持於最高評級的AAA。受惠美國刺激措拖及強勁綫上銷售，Pandora今年首季收入為45億丹麥克朗，按年增7.9%，經營溢利9.03億丹麥克朗，按年增41.5%，勝預期。

責任編輯：李瑩

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