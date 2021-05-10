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【SOGO感謝祭】崇光感謝祭開鑼　精選產品低至4折！

精明消費 09:00 2021/05/10

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SOGO Thankful Weeks又嚟啦！由即日起至5月23日，SOGO會於門市及網店舉行感謝祭，大量品牌都有優惠，精選產品低至4折！

■銅鑼灣SOGO部分優惠■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

由7/5起，崇光銅鑼灣店及尖沙咀店將調整為以下營業時間：

崇光銅鑼灣店

  • 上午10時至晚上10時（星期日至四）
  • 上午10時至晚上11時（星期五、六及公眾假期前夕）

崇光尖沙咀店

  • 上午10時至晚上10時（星期一至日）

優惠產品一覽崇光網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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