【SOGO感謝祭】崇光感謝祭開鑼 精選產品低至4折！ 精明消費 09:00 2021/05/10 分享： SOGO Thankful Weeks又嚟啦！由即日起至5月23日，SOGO會於門市及網店舉行感謝祭，大量品牌都有優惠，精選產品低至4折！ ■銅鑼灣SOGO部分優惠■ ▼點擊圖片放大 +5 +4 由7/5起，崇光銅鑼灣店及尖沙咀店將調整為以下營業時間： 崇光銅鑼灣店 上午10時至晚上10時（星期日至四） 上午10時至晚上11時（星期五、六及公眾假期前夕） 崇光尖沙咀店 上午10時至晚上10時（星期一至日） 優惠產品一覽／崇光網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【High Tea】悅來酒店野餐主題下午茶 5月惠顧享高達75折優惠 2021/05/09 【High Tea】悅來酒店野餐主題下午茶 5月惠顧享高達75折優惠 裕民坊新商場辦微縮藝術展 重現觀塘舊回憶！ 2021/05/08 裕民坊新商場辦微縮藝術展 重現觀塘舊回憶！ 奇華母親節限定禮遇 全綫分店網店產品8折 2021/05/07 奇華母親節限定禮遇 全綫分店網店產品8折 卓悅5月獨家獻禮 1折起搶母親節禮物 2021/05/07 卓悅5月獨家獻禮 1折起搶母親節禮物 君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 2021/05/06 君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 著數優惠 SOGO 銅鑼灣 尖沙咀