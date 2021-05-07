800萬混能開篷超跑　法拉利SF90 Spider

▲ 法拉利全新的SF90 Spider定價8,829,488港元起，是現時在香港速度表現最強勁的量產型混合動力開篷超級跑車。

法拉利SF90 Spider，肯定是現時在香港買得到，而速度表現又是最強勁的量產型混合動力開篷超級跑車。新車定價是8,829,488港元起，較硬頂版本的SF90 Stradale貴了約1成。

▲ 頭唇位置經過特別設計，透過高速流動的氣流令車頭底部形成一個低壓區，以增加下壓力。

作為法拉利史上首部馬力輸出達1,000匹的量產型超跑，SF90 Stradale的實力無疑是極為厲害。在車廠的Fiorano跑道上，其圈速更比限量生產的LaFerrari快0.7秒，時間為1分19.00秒。

▲ 與Roma一樣，SF90車系摒棄了法拉利汽車的圓尾燈傳統設計，標誌着車廠進入了嶄新設計的年代。

至於改用可摺疊式電動車頂的SF90 Spider，同樣使用一副3,990c.c. V8汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力輸出780cv/7,500rpm，另外有一組7.9kWh鋰離子電池來驅動兩個前輪，提供額外220cv，令車輛的合計馬力達1,000cv/7,500rpm，折算約986hp，峰值扭力則是81.58kgm/6,000rpm。

▲ 兩張座椅的擁抱力頗強，就算在高速拐彎時也能為司機和乘客的身體兩側，提供理想支撑力。

瘦身摺疊車頂

由於改用開篷設計，工程師要在車身其他位置作強化，令SF90 Spider較Stradale版增加了100公斤。為了減磅，廠方已盡量簡化電摺篷頂的機械結構，收納空間只需100公升，而車頂則以鋁金屬製造，令它較傳統鋼製產品輕了40公斤，整個開啟或關閉過程亦只需14秒。

▲ SF90 Spider軚盤直徑雖然不算小，握感卻非常良好，而於中央位置的eManettino行車模式控制旋鈕，更令賽車味道大幅提升。

透過電子操作的eManettino控制旋鈕選擇表現最激進的Qualify模式，SF90 Spider由靜止加速至100km/h只需2.5秒，0至200km/h加速則較SF90 Stradale慢0.3秒，時間為7秒正。

F1混合動力系統

SF90 Spider車內的混合動力系統共有3個電動摩打，當中一個設置於車輛後軸，位於引擎及8前速波箱之間，技術源自一級方程式賽車的MGUK（Motor Generator Unit, Kinetic）動能摩打發電機單元，產生的能量會儲存於鋰電池組內；另外兩個摩打則安裝於前軸，會依着情況向個別車輪釋放力量，例如當電腦發現車輛出現轉向不足時，便會將更多力量施加在外彎車輪，藉此將轉向弧度收窄。

▲ 編號F154CD的V8雙渦輪增壓引擎，經改動後變得低矮了，令SF90 Spider有着更低的車身重心。

▲ 容量7.9kWh的鋰電池，能夠為車輛提供純電力行駛能力，純電最大續航力25公里，極速130km/h。

SF90 Spider高速拐彎時的車身動態，有如過山車般穩定，而在穩定之餘，工程師又在車輛上加入了全新的eSSC，即電子側滑角控制系統，容許車尾作有限度側滑，以維持一定的彎路樂趣。或許，法拉利車隊近年在F1的表現未如理想，可是他們推出的街道版超級跑車，仍是實力非凡，在全球不同市場也備受追捧。

▲ 全數碼化的中央儀錶板採用 16 吋高清熒幕，能顯示出各種行車資訊，就算在高速行駛時也清晰易讀。

規格表

基本售價：$8,829,488起

車型：雙門兩座位開篷超級跑車

引擎：3,990c.c. V8汽缸配雙渦輪增壓器

引擎最大馬力：780cv/7,500rpm

引擎峰值扭力：81.58kgm/6,000rpm

電動摩打最大馬力：220cv

電池容量：7.9kWh

純電力最大航程：25公里

驅動形式：中置引擎、四輪驅動、8前速雙離合器自排

車身長x闊x高：4,704 x 1,973 x 1,191mm

前/後輪軸距：2,649mm

車輛淨重：1,670kg

0-100km/h加速：2.5秒

0-200km/h加速：7.0秒

純電力極速：130km/h

極速：340km/h

查詢：Blackbird Concessionaires（2376 8080）