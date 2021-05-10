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La Famille5月生日之星可獲免費戚風小蛋糕　Uber Eats叫譚仔滿$150減$20

精明消費 07:00 2021/05/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. La Famille：5月生日之星可獲免費戚風小蛋糕

5月13日的壽星注意！由5月10日至13日，到指定La Famille分店，向店員出示有效身分證明文件核對出生日期，並追蹤蛋糕店的Instagram及讚好Facebook，即可免費領取一件10cm戚風小蛋糕！數量有限，送完即止。

需要注意的是，必須由生日當事人親身領取優惠。身分證明文件只接受香港身份證或護照，恕不接受其他證明文件或副本。

指定分店如下（可先致電分店查詢當天狀況）

  • 中環國際金融中心店 2479 9377
  • 銅鑼灣時代廣場店 3187 7058
  • 尖沙咀海港城海洋中心店 3758 2631
  • 尖沙咀K11購物藝術館店 3188 9034
  • 旺角朗豪坊店 2479 9698
  • 觀塘apm店 6311 1523
  • 大埔超級城店 3618 8158

2. 譚仔 x Uber Eats：消費滿$150減$20

由即日起至5月12日，於Uber Eats外賣平台落單，叫譚仔雲南米線滿150元（不連運費），即可減20元。​

3. 美心：滙豐信用卡買端午粽7折

由即日起至6月6日，憑滙豐信用卡購買指定美心端午粽，即享7折優惠！有興趣可於美心西餅、MX及中菜分店及網店選購！

網店

 

撰文︰hket小編

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