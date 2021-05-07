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【危疾保險】保費一樣　賠償額相差超過5成？邊份終身危疾保性價比最高？

保險 16:23 2021/05/07

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擴展安全網　未知的危疾都有保障

一直以來，危疾保險保障指定危疾，並按危疾定義作賠償，未能涵蓋未知的疾病。所以，部分保險公司嘗試堵塞這個保障缺口，跳出指定危疾的框框，為未知而又對健康帶來嚴重影響的新疾病，提供保障。

以新冠肺炎為例，因面世時間較短，病情嚴重程度差異大，有患者情況嚴重，也有不少根本無病癥，所以新冠肺炎並非危疾保險的受保危疾。而對於因新冠肺炎引致的嚴重狀況，部分危疾計劃加入創新的保障，或能發揮作用，讓受保人獲賠20%保額。

  • 友邦保險計劃提供嚴重傳染病保障賠償，若因世衛（WHO）關注的突發公共衞生事件之疾病而連續3日或以上入住深切治療病房，可獲賠償。
  • 而宏利、保誠保險計劃也有類似的深切治療保障，但就不限於嚴重傳染病。
  • 富通保險計劃以主要器官功能損害的狀況作賠償，不限於病因，例如肺功能活動受損至某程度可得賠償。其他受保器官包括心臟、肝臟或腎臟。

【10款免費疫苗副作用保障比較　部分保障期截至6月底：按此

患上危疾後的保費豁免

市面上的終身危疾保險通常設有保費豁免條款，若確診嚴重危疾，便可豁免以後的保費，減輕受保人的經濟負擔。現有保險公司放寛豁免保費至指定非嚴重疾病，詳見圖表﹕

保誠保險計劃就對早期疾病，提供12個月保費豁免，讓受保人專心養病。

富通保險計劃對15種早期危疾，包招微創搭橋手術、肝炎引致肝硬化等，提供終身豁免保費，而受保人仍可繼續獲得終身的危疾保障。

【2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？：按此

保證回本年期相差28年

終身危疾保險的一大特色是「有病醫病，無病儲錢」，所謂儲錢，是指受保人若無索償，可選擇於保證回本年或之後因應需要取回保費，結束保單。從圖表5比較，於供款期20年（或最接近）的產品，其保證回本年亦存在顯著差異。富通保險計劃的保證回本年只需20年，而保誠保險計劃卻長達48年，兩者足足相差28年。

如產品能實現非保證分紅，產品的預期回本年可望大幅縮短。不過，非保證部分受保險公司投資表現、分紅政策及宏觀經濟等影響，故難以預測，再者危疾保險主要保障健康，大家亦不要對非保證回報太過重視。

比較危疾保三大嚴重危疾賠償【上一頁

 

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年4月7日。 

【文章來源：10Life；原題：【終身危疾保險比較】若相同保費，賠償額相差超過5成？﹗邊份危疾CP值夠強？，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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