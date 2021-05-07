【危疾保險】保費一樣　賠償額相差超過5成？邊份終身危疾保性價比最高？

投保危疾保險要睇真啲，奈何每家保險公司的危疾保險可以大相逕庭，想了解產品的性價比並不容易。今次10Life分析終身危疾保險之主要保障，包括癌症、心臟病及中風三大嚴重危疾、多重保障、早期危疾等多個處境，比較在相同保費下，所得的賠償額有多大差異，看看哪個計劃CP值較強。

本文將比較市場熱門的終身危疾保險，包括AIA友邦加裕智倍保3、AXA安盛愛護同行危疾保障（加強版）、FTLife富通「守護168」危疾保障計劃（加強版）、Manulife宏利活耀人生危疾保2（加強版）及Prudential英國保誠危疾加護保III。

當大家投保危疾保險，需選定保額；視乎確診受保危疾的程度，可得到保額之指定百分比（%）作賠償，一般而言，嚴重危疾賠償是保額之100%，早期危疾則賠較低百分比的保額。讓我們劃一處境來比較，假設35歲非吸煙男性投保20年（或最接近）供款期的終身危疾保險，以每年1萬元保費，計算產品於多個處境下的賠償額。

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第1次危疾為重點 賠償額可相差超過5成

癌症、心臟病及中風佔各保險公司的危疾保險索償超過9成，所以此三大嚴重危疾的賠償至關重要，當中大家先要留意第1次嚴重危疾的賠償。從圖1所見，賠償額最高的是富通保險計劃，若受保人於首10個保單年度確診嚴重危疾，可獲賠償額為55.1萬元，相對於友邦保險計劃的36.2萬元，前者高出52.2%。不少終身危疾產品都設有早年額外賠償，若受保人於首10年確診嚴重危疾，賠償額在100%保額之上再「加碼」，遠高於在保單較後期索償。

終身危疾保險是長期保險，尤其對於年輕受保人，面對漫漫人生路，多重保障不容忽視。所以，我們亦比較第2次嚴重危疾（癌症、心臟病、中風）的賠償額，當中最高的仍是富通保險計劃，達34.4萬元。

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指定早期危疾賠償提高 少數產品於早期危疾索償後還原保額至100%

隨着大眾更關注健康，定時進行身體檢查，不少疾病也在早期、未惡化時，被及早診斷出來，故此早期危疾保障的作用愈來愈多。所謂早期危疾，其實泛指非嚴重危疾，只要及早治療，病情可受控甚至痊癒，其治療費用一般比嚴重危疾較低，所以終身危疾保險對多數早期危疾的賠償額，約為20%保額。

不過，現時保險公司亦針對部分指定早期危疾，提高賠償額。例如，富通保險計劃為15種早期危疾提供50%保額賠償，包括肝炎引致肝硬化、慢性腎功能損害、微創冠狀動脈搭橋手術等，均可獲得保額50%的賠償。而保誠保險計劃則對原位癌、通波仔等4種常見的早期危疾，調高保障至25%保額。

延續上述假設，以每年1萬元保費，從圖3顯示，假如受保人患上一般的早期危疾，大概可得賠償額約5.4萬元（友邦、安盛保險計劃）至6.9萬元（富通保險計劃）；倘若患上指定危疾，賠償額進一步提升，如友邦賠18.1萬元，富通保險賠17.2萬元。

上述友邦、安盛、宏利、保誠保險計劃之早期危疾保障是一種「預支」賠償，舉例，若友邦受保人先就指定早期危疾提出索償（賠18.1萬元），之後再索償嚴重危疾，後者的賠償額會相應地調低（賠18.1萬元），而兩次索償的賠償才合共36.2萬元（即100%保額＋早期額外保障）。

但是，富通保險計劃的早期危疾保障可以不影響受保人的嚴重危疾保障，即使受保人先索償早期危疾，再索償嚴重危疾時，仍可還原至100%保額，兩次總賠償達62萬元至72.3萬元（即20%或50%保額＋100%保額＋早期額外保障）。要符合此索償條件，早期危疾及嚴重危疾之索償需相隔1年。

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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年4月7日。

【文章來源：10Life；原題：【終身危疾保險比較】若相同保費，賠償額相差超過5成？﹗邊份危疾CP值夠強？，已獲授權轉載。】