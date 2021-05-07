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檢視不同類型的物業按揭

博客 12:09 2021/05/07

分享：

不少人在香港置業時皆會申請樓宇按揭，市面上亦有各式各樣的按揭計劃以供選擇。每宗按揭交易基本上都包含兩大元素：

1. 貸款人向借款人提供貸款／融資；及
2. 按揭人向貸款人提供土地抵押作為有關債務的償還保證。

新購物業：在審核買家按揭貸款時，銀行一般會採用樓價或其測量師就物業的估價用以計算按揭成數。

轉按：按揭人從另一承按銀行取得新的按揭貸款，用以清還原來的按揭貸款並將抵押予原承按銀行的物業贖回，然後再抵押予新的承按銀行作為還款保證。

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加按：按揭人把已被抵押的物業再抵押給現有的承按人獲得新的貸款。銀行在提供原有貸款時，通常會要求按揭人簽訂一份包括「所有金額」的按揭契據。根據此契據，被抵押物業會成為任何現在或將來借給按揭人的貸款的還款保證。

第二按揭：除了第一按揭，按揭人亦可簽訂同一物業的其他按揭。不過每份第一按揭契據都會包含一個按揭人的承諾，規定他不可在沒有第一承按銀行的同意下，令物業有進一步的產權負擔。

審批貸款的考慮因素

銀行會根據借款人的每月入息，包括工作及其他固定收入，來確定他的還款能力。此外，借款人類別亦會影響審批，例如如果借款人是受薪僱員，有穩定工作及固定收入，在申請按揭貸款時一般會較順利。

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欄名 : 法律與財富

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