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【大灣區】調查探討香港高管對大灣區看法　6成半受訪者認為工作機會吸引

個人增值 13:00 2021/05/09

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畢馬威（KPMG）發布《2021年香港高管人員薪酬展望》調查，探討香港高管人士對大灣區就業市場的看法。報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市首3位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。

較佳的事業和行業前景（62%）、交通便利（60%）和獲得更廣的工作視野（57%）等非金錢因素，已連續第二年成為香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作的3大主要原因。

【大灣區青年就業計劃即日開展　月薪不少於1.8萬港元：按此

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信解釋，隨着港珠澳大橋及高鐵開通，港人到深圳及廣州等地更為方便，加上相關優惠政策也逐一推出，如香港與大灣區其他城市之間的個人所得稅稅負差額給予補貼，有助緩解區內人員流動時面對的經濟障礙，因此預計港人到大灣區發展的非金錢因素考量將變得更普遍。

至於就業機會，受訪者預計，今年創新及科技（63%）、金融服務（37%）以及專業及諮詢服務（33%），將會成為大灣區創造最多就業機會的3大行業。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：65%受訪者 有意進駐大灣區（收費文章）】

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