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【理財個案】借錢投資買咩都輸　30萬蝕剩5萬　有何安全收息股可翻身？

博客 13:04 2021/05/07

分享：

【理財個案】借家人錢投資買咩都輸　30萬輸剩5萬呻「想跳樓 」　有何安全收息股可翻身？

近年投資市場不斷談論新經濟、舊經濟股何者表現更佳。有讀者問家人借錢投資，30萬元本金輸剩5萬元，大呻輸到「想跳樓」，問有何安全收息股可搏翻身，看看龔成是如何回答。

【「跟單」炒美股輸1年人工　網民難抵壓力清倉一鋪清袋：按此

讀者：

我30萬元成本，輸剩5萬元，買甚麼都輸，可否介紹一隻收息安全股畀我。我要搏返嚟，再輸我要死啦，救一救我，𠵱家啲錢入晒中國建築國際 （03311） 。啲錢仲要係屋企人，我真係無晒辦法，所以先求你救救我，感激不盡。

龔成：

財不入急門，你「要搏返嚟」的心態是錯的。

你集中一隻股是錯的。

最重要是建立一個長期的「財富組合」，要優質、要平衡、要適合你的年齡與風險承受程度，新舊經濟各類股都要有。

同一行業不能太多，同一股不能太多。記住是要平衡，建立後長期持有，不是買賣賺差價，而是成為你財富組合一部分。

【30歲投資初哥冀兩年後置業　如何善用50萬元滾存首期資金？：按此

中國建築國際 （03311） 由中國海外發展 （00688） 以介紹形式分拆上市，業務主要分為樓宇建築及土木工程。

佢參與所取得建築工程項目的日常管理及實施。一般透過競投過程取得項目工程。將部分建築工程外判予分包商，並於建築工程進行時負責客戶或他們的顧問、分包商及供應商之間的協調工作。

過往生意與盈利都穩定，但增長力就不強，現價合理，不過唔好對股價有太大期望。目標是收息。

建議你將部分賣出，轉其他。

最簡單是轉盈富 （02800） 、港鐵 （00066） ，小注恒生科指ETF （03067） 。你要睇長遠，唔好太在意短期賺蝕。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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