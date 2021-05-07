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【虛擬銀行】虛擬銀行大戰　出招谷客首回勝負已分？

博客 11:37 2021/05/07

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【虛擬銀行】虛擬銀行大戰　搶客戶誰最有諗頭？

虛擬銀行（Vitual bank）積極拓展市場，以不同虛擬銀行開戶及消費優惠如回賺等誘客，力爭虛擬銀行市場份額，盡快搶灘霸佔一哥地位。自香港金管局在前年初開始發出虛銀牌照後，8間獲發牌的虛銀已全數登場。這些純網上銀行究竟為香港市民的金融服務帶來了什麼改變呢？大家有沒有趕上潮流，成為虛銀的客戶呢？

八間虛銀當中，薑餅人認為可以分三類來分析：

1.第一類是背靠傳統銀行支持的，這包括渣打為首的Mox及中銀為首的livi；

2.第二類是中資科網巨企撐腰的，即騰訊旗下的富融銀行、阿里巴巴集團旗下的螞蟻銀行、平安保險旗下的平安一賬通銀行、小米集團旗下的天星銀行以及百仕達老闆歐亞平控股的眾安銀行；

3.第三類即是香港本土初創成立的匯立銀行。

Mox Credit 說穿了就是信用卡

而近日動作多多的Mox雖然客戶人數才剛突破10萬戶，但卻成為首家推出在app內申請信用卡Mox Credit信用卡服務的虛銀，而且更把一直用來吸客的超級現金回贈（5%）搬到只限Mox Credit客戶才能使用，普通扣帳卡用戶的現金回贈，更會由1%降至下月起生效的0.5%。

這也反映了經過一年燒錢搶客後，Mox也終於露出原型，要以高毛利的信用卡業務來邁向賺錢之路。

銀行賺息禾味   消費者當心變債仔

不過，政府成立虛銀的目的是要鼓勵金融創新和提供普惠金融，原本推出扣帳卡也是鼓勵消費者應使則使，而不是先使未來錢。但觀乎Mox的玩法，就是要在你習慣用了扣帳卡後，一下子變成使用一張信用卡，這樣會否令部分用家背負卡數呢？ 特別是Mox用戶一旦成功申請了Mox Credit，所有消費都會轉由credit戶口支付。

薑餅人陰謀論的想，這種移形換影的由debit變成credit的玩法，勢必令用戶無型中多了條卡數，銀行也可藉用戶沒有全數清還卡數而賺取豐厚利息收入。以信用卡年息35%計算，即使推出10%回贈也有厚利可圖。

不過，對薑餅人而言，將虛銀變成信用卡其實已偏離了金融創新的方向。若Mox未來仍沒有其他創新的金融產品，這只會淪為信用卡發卡行。

眾安銀行ZA Bank相對創新

事實上，在創新上，眾安銀行ZA Bank反而諗頭比較多，例如自訂號碼Visa debit card、以自家貨幣ZA coin作現金回贈以及與同系保險公司推出在app內買保險服務。這些相對而言更接近革新了的銀行服務，因而吸引了超過30萬客戶。

至於港產的匯立銀行，一直以定存小巴來作為吸客手法，但息率已不吸引，近日轉攻debit card消費回贈，在指定西餅麵包店買滿20元回贈10元，不可謂不大手筆。不過，不知甚麼原因，匯立的debit card至今仍未支援 Apple Pay，落後Mox和眾安銀行。

虛擬銀行連結股票戶口可行嗎？

而有中銀作後盾的livi bank，則會推出Buy now pay later 服務，讓客戶在使用其虛擬MasterCard購物後，可選擇分期付款，還款期由3個月至3年，銀行會為客戶批出最多萬元計信貸額，再給予個人化利率。

其實說到虛銀的功能，就是要讓消費者更容易理財，下一個戰場相信會在投資及財富管理上，簡單來說即是提供炒股戶口。但要如何將投資服務簡便化及個人化，例如按客戶需要提供度身訂造的投資組合，或以人工智能方式去客戶達成指定回報率等，這便考虛銀的功力了。

欄名 : 電玩透視

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