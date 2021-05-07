【大灣區】跨境理財通涉更多細節　總額度暫定1,500億人幣

人民銀行、銀保監、中證監昨日聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》。「跨境理財通」業務試點總額度暫定為1,500億元人民幣。此外，「跨境理財通」業務試點對單一投資者實行額度管理，投資額度為100萬元人民幣。

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閉環式資金管道 設北向及南向

文件規定，「跨境理財通」業務指粵港澳大灣區內地和港澳投資者通過區內銀行體系建立的閉環式資金管道，跨境投資對方銀行銷售的合資格投資產品或理財產品。「跨境理財通」分為「北向通」和「南向通」。

其中，「北向通」指港澳投資者在粵港澳大灣區內地代銷銀行開立個人投資帳戶，通過閉環式資金管道滙入資金購買內地代銷銀行銷售的投資產品；「南向通」指粵港澳大灣區內地投資者在港澳銷售銀行開立個人投資帳戶，通過閉環式資金管道滙出資金購買港澳銷售銀行銷售的投資產品。

內地代銷銀行和內地合作銀行應滿足以下條件：

在粵港澳大灣區內地9市註冊法人銀行或設立分支機構；

具備3年以上開展跨境人民幣結算業務的經驗；

已建立開展「跨境理財通」業務的內控制度、操作規程、帳戶管理和風險控制措施，確保具備從事「跨境理財通」業務及其風險管理需要的專業人員、業務處理系統、會計核算系統和管理信息系統等人力、物力資源；

建立「跨境理財通」投資者權益保護及投訴糾紛解決相關機制；

具有資金跨境流動額度控制和確保資金閉環滙劃的技術條件，內地代銷銀行還需具備確保資金封閉管理的技術條件，能確保所代銷「北向通」投資產品符合金融管理部門相關要求。

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開展「南向通」業務的內地投資者需滿足以下條件：

具有完全民事行為能力；

具有粵港澳大灣區內地9市戶籍或在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅滿5年；

具有2年以上投資經歷，且滿足最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬元人民幣，或者最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬元人民幣。

至於「北向通」方面，可投資產品包括內地理財公司被評為「一級」至「三級」風險的非保本淨值化理財產品，以及經內地公募基金管理人及內地分銷銀行評為風險R1至R3的公開募集證券投資基金。

責任編輯：鄭樂怡

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