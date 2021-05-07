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黃婉曼7位數開麵包店撞正疫情　生意大跌堅持不炒人　只因前輩一句詩（立即收看）

個人增值 20:30 2021/05/07

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天氣女郎黃婉曼（Icy）數年前跳出傳媒界，轉行開麵包學校，致力將傳統法式烘焙技術帶來香港，培育人才。2019年她將麵包學校轉型成咖啡店，投資7位數字，結合教學與餐飲，成為如今的「RISE Kitchen」。疫情餐飲業大受打擊，在禁堂食、限聚令等防疫措施下，Icy的咖啡店在疫情高峰時較平時生意大跌九成，不過，面對逆境，她選擇樂觀面對，她堅持不炒人，甚至增加招聘。

開麵包學校　培育本地烘焙人才

Icy於2015年赴日修讀藍帶麵包課程，希望能有一技傍身，後來發現麵包世界之大，並漸漸愛上烘焙。回港後，她發現本地較少正宗法式烘焙的課程，而藍帶課程向來價格高昂，未必人人能負擔得起到海外就讀，於是就想不如邀請藍帶級師傅來港教做麵包，培育本地烘焙人才。

正當全力籌備首間麵包學校，Icy懷上了大女兒Kyra，邊懷孕邊準備開店，想必也非常辛苦：「雖然懷孕令我體力上較辛苦，會不時嘔吐，有點力不從心，但同時我亦覺得女兒在肚裡給予我無形的支持，叫我千萬別放棄。」

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【黃婉曼過來人後悔遲上車　養馬為樂不求回報：按此

投資逾百萬開店　疫市堅持不炒人

麵包學校開業兩年，課程大受歡迎，隱於大廈內的麵包學校因傳不時出香氣，而引來客人打聽，以為有新鮮麵包出售。Icy眼見市場對法式麵包有需求，便投資7位數字資金在將軍澳開設「RISE Kitchen」，集西餐、甜品、麵包及烘焙工房於一身，一圓她開餐廳的夢想。同樣是在籌備開餐廳期間，Icy就懷上了二女兒Kaitlyn，又在開店前遇上懷孕，Icy坦言要感激老公全天侯幫忙，經常代她落舖打點一切。

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可惜，餐廳開業不足半年便遇上世紀疫症，禁堂食、限聚令等防疫措施下，餐廳生意大受打擊，疫情高峰時較平時生意大跌九成。受各國封關影響，來自外國的麵包導師也不能來港執教，在雙重的打擊下，求才若渴的Icy仍然堅持不炒人，甚至增加招聘，原來也源自於她的採訪經歷：「記得金融海嘯時，當時我也訪問過一個連鎖中式酒樓的老前輩，問他為何在經濟慘淡時開分店，當時他以詩句回答我：『這世界是也無風雨也無晴』。」她認為，身處逆境中也許會很困難，只要不受外界影響，繼續堅持自己方向，總會有出路。

疫情人人留港，遠離繁囂、就近將軍澳海旁的「RISE Kitchen」，吸引不少想在假日放鬆享受的港人。現時餐廳的生意漸回升，相較於發展外賣生意開源，Icy期望未來有更多人能親身到訪，在落地玻璃透進來的日光下，品嚐美食，享受愜意的時光。

記者：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

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