黃婉曼過來人後悔遲上車　養馬為樂不求回報（立即收看）

黃婉曼（Icy）天氣女郎的形象深入民心，當年一句「帶大家跳出香港」，打破天氣報道的沉悶風格，引起不少網民關注。Icy入行前，家庭環境因金融風暴而大受影響，在學時已身兼多份兼職賺取收入。自認不懂投資的她，憑着踏實工作，一步一步實現置業創業的夢想，成為羨煞旁人的幸福人妻。

歷金融風暴 體會「金錢非人生全部」

投資市場風高浪急，無情的金融風暴於是1997年襲港，嚴重打擊Icy父親的生意，更逼使當時仍在學的她提早步入社會工作。試過做補習導師、問卷調查員，也試過做售貨員。年紀輕輕已要面對經濟壓力，為何Icy仍要選擇出名收入微薄的新聞業？「金錢不是人生的全部，正如當金融海嘯、金融風暴時，人的身家可以一鋪清袋，就如過眼雲煙般。」成為記者能夠讓她透過工作接觸不同的事物，即使收入不高，她認為能賺到豐富人生閱歷就也足夠。

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投資失利 發展多元事業開拓收入

工作收入不多，Icy也曾試嘗試過透過投資累積財富，跟朋友建議起步投資包括銀行股、保險股及地產股的藍籌。試過有斬獲，也試過因朋友未有提醒，未能及早沽出而損手。「最終我學會了教訓，如果不是親自了解市場運作，了解那隻股份的業務，就不要道聽塗說。」

學會先求知再投資的教訓，她也自認沒時間緊貼大市走勢，唯有腳踏實地，老實地開拓工作收入來源，身兼記者、編輯、天氣女郎及主持，其後更跳進娛樂圈，盡情發揮她跳脫活潑的一面。

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年輕時愛做租客 後悔遲上車

見證過香港負資產高峰時期，Icy體會要有充足的資金才好置業，年輕時傾向只租不買，享受做租客的彈性，隨着轉工換新居住地，幾乎住遍港九新界。現時回望，她卻後悔未有及早上車。「我現在想，年輕時應更努力一點，儲更多的錢買第一個物業。」

Icy認為，若能力有限，首次置業不應要求過高，毋須過於揀擇單位方向、座向、地段及大小。「擁有首個物業是一個踏腳石，它有機會升值，令你有能力買第二個物業。」Icy與丈夫結婚後一起置業，建立一家四口的安樂窩，現時更以租養租的形式，租住理想居所：「就算我現時仍在租樓，我也傾向先置業後租，感覺較為實在。」

榮升馬主 養馬為樂趣不求回報

Icy因主持賽馬節目而萌生對賽馬的興趣，與丈夫養了兩匹馬，其中一匹馬的名字更是起源她的金句，名為「跳出香港」。雖然「跳出香港」在賽馬生涯中累計贏得千萬獎金，但她坦言培育賽馬的成本高，不能視之為投資。「投身賽馬事業的人都會知道，基本上都是做善事多，我養馬都是為興趣，如同養育子女一般，不求回報。」

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記者：李瑩

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