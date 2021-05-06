Tudor推出首枚逾十萬金錶獲Edan力撐　熊貓面計時錶成焦點掀炒價

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雖然勞力士跟帝舵「本是同根生」，但這對同門兄弟一直各有各的市場定位，厲害的是，集團的市場及推廣策略幾乎從未失手，不但把勞力士打造成一個永遠供不應求的神級品牌，近年就連Tudor亦氣勢如虹，代言人的份量不在話下，即使品牌的腕錶亦一樣掀起搶購潮，叫同級的品牌望塵莫及，令人佩服。
今年Tudor再成功造勢，請來人氣組合Mirror的成員呂爵安Edan戴起新錶加持，當中有黑、白熊貓面的Black Bay Chrono，腕錶極有勞力士熊貓Daytona影子，而且各個細節都造得極為講究，例如內陷式45分鐘計時副盤及小秒盤能夠跟整個錶盤和諧結合，中央秒針前端加有紅色點綴令指示更清晰鮮明，設計卻依然保留有自家的風格。
作為一枚3萬多的原廠機芯機械錶，售價絕對吸引，因此新錶一曝光，不少人已經急不及待入貨，導致開賣首幾天腕錶被炒高接近5萬元。腕錶有提花織紋錶帶、鋼帶及仿古culf皮帶供選擇。
Black Bay系列於2012年推出，其整體線條和圓拱水晶鏡面，皆衍生自品牌的首款潛水錶，而系列亦延伸出多個款式，除了以上的Black Bay Chrono，今年新作還有Black Bay Fifty-Eight，此錶是為紀念Tudor於1958年推出防水200米潛水錶而推出，以灰褐色啞霜面拱形錶面及磨砂錶殼為特色，當然少不了標誌式的「雪花」指針。
去年面世的藍面藍圈版本掀起輪候潮，甚至出現炒價，今年的新版本同樣特別，分別選用925銀材質或18K黃金製成錶殼，925銀合金的特殊成分組合，乃帝舵的一個商業機密，屬性獨特，即使長期使用也不會發生外觀變化；至於18K黃金錶殼，有別於傳統黃金腕錶常見的亮面飾面效果，更為Tudor創出了前所未有的6位數字身價，盛惠12萬多港元。
產品查詢︰2249 8833
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌