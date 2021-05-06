Tudor推出首枚逾十萬金錶獲Edan力撐　熊貓面計時錶成焦點掀炒價

雖然勞力士跟帝舵「本是同根生」，但這對同門兄弟一直各有各的市場定位，厲害的是，集團的市場及推廣策略幾乎從未失手，不但把勞力士打造成一個永遠供不應求的神級品牌，近年就連Tudor亦氣勢如虹，代言人的份量不在話下，即使品牌的腕錶亦一樣掀起搶購潮，叫同級的品牌望塵莫及，令人佩服。

▲ 勞力士的熊貓面Daytona一錶難求，如果是Paul Newman熊貓面更近乎天價，往往在拍賣會才能見到，Tudor這枚熊貓就親民得多，一開售就出現炒價，絕對有保值潛力，不妨入手。（$36,600）（品牌提供）

▲ 為紀念首款帝舵計時腕錶面世50周年而推出的新款Black Bay Chrono，保留了自1969年以來即成為帝舵潛水錶標誌的著名雪花指針，其中一款是Edan佩戴的黑底白色副錶盤款式，配以仿古cuff皮錶帶。（$36,600）（品牌提供）

今年Tudor再成功造勢，請來人氣組合Mirror的成員呂爵安Edan戴起新錶加持，當中有黑、白熊貓面的Black Bay Chrono，腕錶極有勞力士熊貓Daytona影子，而且各個細節都造得極為講究，例如內陷式45分鐘計時副盤及小秒盤能夠跟整個錶盤和諧結合，中央秒針前端加有紅色點綴令指示更清晰鮮明，設計卻依然保留有自家的風格。

作為一枚3萬多的原廠機芯機械錶，售價絕對吸引，因此新錶一曝光，不少人已經急不及待入貨，導致開賣首幾天腕錶被炒高接近5萬元。腕錶有提花織紋錶帶、鋼帶及仿古culf皮帶供選擇。

▲ Black Bay Chrono另有精鋼鏈帶款式，直徑41毫米的錶殼配上鋼帶，剛陽味更濃，型男必備。（$39,000）（湯炳強攝）

Black Bay系列於2012年推出，其整體線條和圓拱水晶鏡面，皆衍生自品牌的首款潛水錶，而系列亦延伸出多個款式，除了以上的Black Bay Chrono，今年新作還有Black Bay Fifty-Eight，此錶是為紀念Tudor於1958年推出防水200米潛水錶而推出，以灰褐色啞霜面拱形錶面及磨砂錶殼為特色，當然少不了標誌式的「雪花」指針。

▲ Black Bay Fifty-Eight 18K搭載帝舵表原廠機芯MT5400型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），每日誤差僅在-2至+4秒之間。錶殼以磨砂18K黃金製造，錶盤及錶圈是今年大熱的綠色系。隨錶額外附送一條棕色鱷魚皮錶帶。（$126,100）（湯炳強攝）

▲ Black Bay Fifty-Eight的碧灣1958型腕錶，呼應1958此重要年份，當年Tudor推出首款防水深達200米的潛水腕錶，今回破天荒選用925銀材質製成錶殼。原廠MT5400型機芯獲瑞士官方天文台認證，提供70小時動力儲備。（$32,300）（品牌提供）

去年面世的藍面藍圈版本掀起輪候潮，甚至出現炒價，今年的新版本同樣特別，分別選用925銀材質或18K黃金製成錶殼，925銀合金的特殊成分組合，乃帝舵的一個商業機密，屬性獨特，即使長期使用也不會發生外觀變化；至於18K黃金錶殼，有別於傳統黃金腕錶常見的亮面飾面效果，更為Tudor創出了前所未有的6位數字身價，盛惠12萬多港元。

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