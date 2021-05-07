  • 29°C
香港時間 : 2021507日 (週五) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場求生術】上司生日「屈」同事請食貴價Lunch？　打工仔可以點拆招

個人增值 13:54 2021/05/07

分享：

相信不少打工仔在職場上都總會遇到各式各樣的上司，當中就以扮大方但實際上很「庹縮」的上司最令人咬牙切齒。

近日聽聞到一個打工仔遇上「極品」上司的故事，指該上司早前生日，邀請同事一起到高級餐廳吃午飯，同事本以為出公司數或是上司請大家食飯，結果埋單一刻，上司竟然講句「多謝大家」，餐廳級數屬五星級數，而且大部分同事都只是職場新人，人工實在不算高，但事出突然，同事們都只好默默地夾錢為上司慶祝生日。最讓同事深深不滿的是上司將合照放上社交網站，表示多謝同事為他慶祝生日，並描述得同事很擁戴他，在同事間他很受歡迎，同事自是有口也說不清了。

「庹縮」上司孤寒又要扮受歡迎

到底在職場上遇上這種上司打工仔可以如何自保？人力資源顧問、人稱Son姐的張慧敏一聽到這種上司的故事，立刻破口大罵，認為做得上司當然要有所付出，但這個例子的上司又不願意付出又要讓人覺得他受歡迎，連一餐飯都錢都不願意畀，叫同事如何喜愛？

做得上司，行走江湖當然要交學費！請同事食飯，開工利是Farewell飯點都要付出！

人在江湖身不由己，遇上這類「極品」上司，打工仔當然要學懂招架，例如下一次他再叫一齊食飯，你可以拒絕不去，理由可以是「帶了飯」又或是「約咗人食飯」等。

蠢一次夠了，不要有一下一次！

不過，Son姐亦指，打工仔亦要明白這世界有很多種人，總有同事會擦鞋，當有這些聚會一同吃飯的話，就不要看不過眼。「每個人的選擇不一樣，而身為打工仔亦要有遠見一點，因為跟這一種上司，亦不會有運行，一個沒有氣量的上司值得你跟下去嗎？」

要考慮「呢種上司跟唔跟得過」

當然每間公司的文化都有所不同，若你公司一直沒有Welcome Lunch或慶祝生日等活動，打工仔可以輕鬆一點，亦不需要面對這些事。Son姐提醒打工仔們，若你上司經常佔同事便宜，打工仔便要自己想清楚，不要等工作不開心先離開公司，要有遠見。

而作為一個好上司，若公司沒有慶祝生日文化，Son姐就指：「不要迫同事幫你慶祝生日，你生日關同事甚麼事呢？與家人朋友慶祝就好了，你迫同事與你慶祝生日，同事生日你又是不是會一起慶祝呢？若同事都只是普通打工仔，便不要強迫同事每個月為這些社交活動付出一部分的收入，畢竟每個人的負擔都不一樣。作為上司亦要公私分明，不要『老奉』要同事為你慶祝生日。」

 

責任編輯︰陳玉蓮

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

美麥當勞面試有錢收都請唔到人？原來因為呢個原因！
2021/05/02
美麥當勞面試有錢收都請唔到人？原來因為呢個原因！
【政府合約工】民政事務總署聘選舉行政助理　需持大學學歷　月薪達26,000元
2021/04/30
【政府合約工】民政事務總署聘選舉行政助理　需持大學學歷　月薪達26,000元
【大灣區】深圳試點銀行推薪酬購結滙雙向便利　港澳台及外籍人士出糧滙錢更方便
2021/04/28
【大灣區】深圳試點銀行推薪酬購結滙雙向便利　港澳台及外籍人士出糧滙錢更方便
【暑期工】政府各大部門聘暑期實習　月薪達10,500元（附申請方法及申請截止日期）
2021/04/22
【暑期工】政府各大部門聘暑期實習　月薪達10,500元（附申請方法及申請截止日期）
連續4年全球第一　外派員租屋最貴城市係邊個？
2021/04/17
連續4年全球第一　外派員租屋最貴城市係邊個？
職場活動 文娛藝術 職場文化 職場貼士 職場技能 午餐 餐廳

下一篇文章

【股神接班人】巴菲特過去潛在接班人逐個數　為何Greg Abel會大熱跑出？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬
【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
今日理財筆記 - 點樣砌股票收息組合？　溫傑有呢個建議！
點樣砌股票收息組合？　溫傑有呢個建議！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬