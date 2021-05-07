【職場求生術】上司生日「屈」同事請食貴價Lunch？　打工仔可以點拆招

相信不少打工仔在職場上都總會遇到各式各樣的上司，當中就以扮大方但實際上很「庹縮」的上司最令人咬牙切齒。

近日聽聞到一個打工仔遇上「極品」上司的故事，指該上司早前生日，邀請同事一起到高級餐廳吃午飯，同事本以為出公司數或是上司請大家食飯，結果埋單一刻，上司竟然講句「多謝大家」，餐廳級數屬五星級數，而且大部分同事都只是職場新人，人工實在不算高，但事出突然，同事們都只好默默地夾錢為上司慶祝生日。最讓同事深深不滿的是上司將合照放上社交網站，表示多謝同事為他慶祝生日，並描述得同事很擁戴他，在同事間他很受歡迎，同事自是有口也說不清了。

「庹縮」上司孤寒又要扮受歡迎

到底在職場上遇上這種上司打工仔可以如何自保？人力資源顧問、人稱Son姐的張慧敏一聽到這種上司的故事，立刻破口大罵，認為做得上司當然要有所付出，但這個例子的上司又不願意付出又要讓人覺得他受歡迎，連一餐飯都錢都不願意畀，叫同事如何喜愛？

做得上司，行走江湖當然要交學費！請同事食飯，開工利是Farewell飯點都要付出！

人在江湖身不由己，遇上這類「極品」上司，打工仔當然要學懂招架，例如下一次他再叫一齊食飯，你可以拒絕不去，理由可以是「帶了飯」又或是「約咗人食飯」等。

蠢一次夠了，不要有一下一次！

不過，Son姐亦指，打工仔亦要明白這世界有很多種人，總有同事會擦鞋，當有這些聚會一同吃飯的話，就不要看不過眼。「每個人的選擇不一樣，而身為打工仔亦要有遠見一點，因為跟這一種上司，亦不會有運行，一個沒有氣量的上司值得你跟下去嗎？」

要考慮「呢種上司跟唔跟得過」

當然每間公司的文化都有所不同，若你公司一直沒有Welcome Lunch或慶祝生日等活動，打工仔可以輕鬆一點，亦不需要面對這些事。Son姐提醒打工仔們，若你上司經常佔同事便宜，打工仔便要自己想清楚，不要等工作不開心先離開公司，要有遠見。



而作為一個好上司，若公司沒有慶祝生日文化，Son姐就指：「不要迫同事幫你慶祝生日，你生日關同事甚麼事呢？與家人朋友慶祝就好了，你迫同事與你慶祝生日，同事生日你又是不是會一起慶祝呢？若同事都只是普通打工仔，便不要強迫同事每個月為這些社交活動付出一部分的收入，畢竟每個人的負擔都不一樣。作為上司亦要公私分明，不要『老奉』要同事為你慶祝生日。」

責任編輯︰陳玉蓮

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