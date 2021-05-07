【股神接班人】巴菲特過去潛在接班人逐個數　為何Greg Abel會大熱跑出？

「股神」巴菲特雖然已達90歲高齡，但一直都仍是巴郡（Berkshire Hathaway ，美：BRK）的主席兼CEO，直至最近巴菲特才公布，若日後其退任將會由其副手、非保險業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任。

一直以來市場對巴菲特接班人都有不少揣測，例如另一位左右手Ajit Jain、BNSF Railway前董事長Matthew Rose、汽車保險公司GEICO前行政總裁Tony Nicely，及其兒子Howard Buffett等。以下將會為大家逐一介紹曾傳過是接班人的人選，從而了解為何Greg Abel會跑出！

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■過去巴菲特潛在接班人，股神有咩評價？■

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阿貝爾（Greg Abel）



阿貝爾在加拿大艾伯塔大學會計系畢業，在1992年加入CalEnergy，而這家公司後來被中美能源（midAmerican Energy）收購，同年巴郡亦出資收購中美能源，令Greg Abel因而進入巴郡工作。

自2018年開始，Greg Abel出任巴郡副主席，掌管巴郡的非保險業務，並一直與巴郡保險業務副主席Ajit Jain是接班人選的大熱門，在去年更與巴菲特一同出席股東大會回答股東的問題。至於Greg Abel為何會成功跑出？巴菲特坦言，年齡是董事會的主要考量，Greg Abel現年59歲，有潛能在未來20年發揮實質影響力，並指Greg Abel的表現遠遠超越從前的自己。

賈恩（Ajit Jain）

在巴菲特欽點Greg Abel為接班人之後，他都有提到若Greg Abel有任何不測，則會是Ajit Jain接手。由此可見，Ajit Jain在巴菲特心中都有一定的地位。

Ajit Jain在印度出生，曾加入IBM印度分部。其後他移居美國，獲得哈佛大學學位後，再加入管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company），直至1986年獲邀加入巴菲特的公司。雖然他現時為巴郡保險業務副主席，但在他剛加入巴郡時，對於保險業務的認識不多。不過，由於其學習能力很快，所以在每個崗位上都表現出色，曾多次被巴菲特表揚是一個工作狂加天才。

羅斯（Matthew Rose）

早年曾有傳巴郡旗下BNSF Railway董事長Matthew Rose有機會是巴菲特的接班人，主要是因為他較為年輕，能在往後多年時間經營巴郡這間多元化控股公司。他自2000年起成為BNSF Railway的行政總裁，即使巴郡在2010年時收購這家鐵路企業後，他亦繼續領導着這家公司。不過，他在2019年宣布退休的消息，令外界對他成為巴菲特接班人的揣測落空。

巴菲特對他亦讚譽有加，指其本人及巴郡能遇上Matthew Rose是幸運的事，在Matthew Rose的管理之下，BNSF Railway為巴郡帶來重要的盈利貢獻，認為其企業領導能力是典範，值得學習。

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奈斯利（Tony Nicely）

作為巴郡旗下汽車保險公司GEICO的前行政總裁，巴菲特曾公開評價他為一個管理者的榜樣，其對GEICO的管理更使巴郡的內在價值增加了500多億美元，成為巴郡旗下最大的子公司。

事實上，Tony Nicely在18歲時已加入GEICO，但公司當年財務情況欠佳，曾瀕臨破產邊緣。在17年後，Tony Nicely已升至行政總裁，雖然當時公司的聲譽及盈利能力有所恢復，但增長增速並沒有復甦，在Tony Nicely花了3年左右的時間，成功令GEICO恢復活力，巴郡更提出以23億美元收購GEICO剩餘的50%股份。

然而，他在2019年2月時決定退休，辭去行政總裁之位，僅保留主席一職，外界對此亦感到愕然。

霍華德‧巴菲特（Howard Buffett）

身為股神的兒子，Howard Buffett一直都受到外界的注目。然而，他卻是一個樸實無華的人，大半生都醉心於農業，並致力於對抗全球飢餓的問題上。他曾指出，自己小時候並不知道自己有個成就非凡的父親，只知道他是一名證券分析師。

「股神」巴菲特在2011年時曾經向媒體表示，希望兒子Howard Buffett能在日後成為巴郡的非執行主席，負責維持公司的企業文化，不會做投資決策。雖然此選擇曾令Howard Buffett表示感到吃驚，但巴菲特就認為Howard Buffett了解公司的價值所在，能將巴郡文化傳承下去。

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責任編輯：鄭樂怡

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