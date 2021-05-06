▲ 【網民熱話】「跟單」炒美股輸1年人工 網民難抵壓力清倉一鋪清袋

近年投資風氣旺盛，不時有人會在討論區分享買賣股票心得，更出現不少投資新手跟風炒賣的情況。有網民參考討論區的貼文買股票，結果輸咗1年人工，又承受唔起日日蝕錢的壓力，只好清倉走人。

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該網民半個月前在討論區發文分享自己持倉，清一色見紅，最高蝕逾6成，累計虧損逾7,000美元（見下圖），當時帳面已經蝕一半。該網民近日再次發文，指炒美股輸了1年人工，近日「終於忍唔住清咗倉，結果係白做一年」。

▲ 網民分享個人持倉（網上圖片）

■炒股輸一年人工，網民點睇？■

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俗語有云：輸錢皆因贏錢起，呢一位網民都逃唔過呢一句話。該網民指自己最初只是亂買，純粹靠運造成易贏錢的假象，2月就放咗成副身家落股市。不過，好景不常，事主持有股票變成「蟹貨」，打算長揸直至股價「返家鄉」，即使股價反彈也沒有離場，面對極大的心理壓力，最終決定清倉離場。

不過，有不少網民認為若非「等錢使」，則毋須清倉離場，應該堅持「Strong Hold」。另有網民認為事主應該調整投資心態，否則日後很難再作投資。

責任編輯：曹佩鈞

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