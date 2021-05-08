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【政府工】海事處3類驗船主任　起薪達7.4萬　

個人增值 19:00 2021/05/08

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海事處現正公開招聘驗船主任，分為輪機及船舶、航海、船舶三個職類，起薪點為總薪級表第34點的74,515元，5月14日截止申請。

驗船主任（輪機及船舶）

驗船主任（輪機及船舶）主要職責包括就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務、主持所有級別的輪機師適任證書考試。

該崗位的入職條件是需持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷，或海事處長接納的工程師學會正式會員資格、持有海事處長簽發的一級（輪機師）適任證書或其接納的證書、具備兩年擔任遠洋船大管輪或更高職級，或於相關海事工程業內擔任同等要職的經驗。

驗船主任（航海）

驗船主任（航海）需持有本港大學頒授而海事處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷、持有海事處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書或其接納的證書、具備兩年擔任遠洋船大副或更高職級，或於相關航海業內擔任同等要職的經驗。其主要職責包括主持所有級別的甲板高級船員適任證書考試、執行政府航海顧問的職務。

驗船主任（船舶）

驗船主任（船舶）需持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷、取得海事處長接納的造船工程師學會正式會員資格、在取得正式會員資格後累積兩年相關工作經驗。其主要職責包括就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

稍後續招募其他職位

此外，該處稍後更會陸續招聘助理驗船主任、海事主任及助理海事主任，有關職位起薪點分別為33,350元、70,465元及38,595元。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文︰海事處聘驗船主任 分3職類 起薪7.4萬

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