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卓悅5月獨家獻禮　1折起搶母親節禮物

精明消費 09:00 2021/05/07

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母親節諗送咩禮物畀媽媽諗到頭都大？卓悅5月獨家獻禮為大家準備好唔同嘅禮物，實有一款適合送畀媽咪嘅！當中包括美容產品、護膚產品、香水等等，以1折起搶母親節禮！優惠做到5月12日。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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