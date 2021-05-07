卓悅5月獨家獻禮 1折起搶母親節禮物 精明消費 09:00 2021/05/07 分享： 母親節諗送咩禮物畀媽媽諗到頭都大？卓悅5月獨家獻禮為大家準備好唔同嘅禮物，實有一款適合送畀媽咪嘅！當中包括美容產品、護膚產品、香水等等，以1折起搶母親節禮！優惠做到5月12日。 ▼點擊圖片放大 +7 +6 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 2021/05/06 君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 2021/05/06 百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ 2021/05/05 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 2021/05/05 Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 2021/05/04 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 著數優惠 卓悅 Dior 巴拿馬 母親節 面膜 南韓 TSA 香水 保濕