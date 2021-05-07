奇華母親節限定禮遇 全綫分店網店產品8折 精明消費 10:30 2021/05/07 分享： 為咗多謝無私奉獻嘅媽咪，奇華餅家特設母親節限定禮遇，來緊喺5月8日至5月9日全綫分店同網店嘅產品、餅咭及禮券推出8折優惠。網店購物折實滿350元即享本地送貨。 分店地址 奇華網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 卓悅5月獨家獻禮 1折起搶母親節禮物 今日 卓悅5月獨家獻禮 1折起搶母親節禮物 君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 2021/05/06 君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 2021/05/06 百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ 2021/05/05 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 2021/05/05 Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 著數優惠 港元 香港國際機場 奇華餅家 產品 機場 母親節 香港