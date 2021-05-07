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奇華母親節限定禮遇　全綫分店網店產品8折

精明消費 10:30 2021/05/07

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為咗多謝無私奉獻嘅媽咪，奇華餅家特設母親節限定禮遇，來緊喺5月8日至5月9日全綫分店同網店嘅產品、餅咭及禮券推出8折優惠。網店購物折實滿350元即享本地送貨。

分店地址
奇華網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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