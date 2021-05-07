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Pizza Hut買滿每$50送$50現金折扣券　賞茶買正價飲品可半價換奶蓋茶

精明消費 07:00 2021/05/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：買滿每$50送$50現金折扣券

Pizza Hut推出「食幾多、送幾多」優惠，現時每買滿50元，即送50元現金折扣券乙張；買滿100元，即送2張50元現金折扣券，如此類推。此優惠適用於Pizza Hut分店付款及取貨，或Pizza Card會員於網上或熱綫電話訂購。

此優惠不適用於峻巒分店，而現金折扣券數量有限，送完即止。

另外，憑50元實體現金折扣券惠顧堂食或外賣自取滿200元（以折扣後金額計算，不包括小費），即可享50元折扣; 滿400元可使用此券2張，即享100元折扣，如此類推，每張帳單最多可接受此券10張。而會員憑50元電子折扣券惠顧外送速遞滿300元（以折扣後金額計算，不包括顧客小費），即可享50元折扣；每張帳單只可接受此優惠券1張。

網上訂購

2. 賞茶：買正價飲品可以半價換購奶蓋茶

最後一日啦！在全綫賞茶分店購買任何正價飲品，即可以半價購買「奶蓋茶系列」1杯。優惠數量有限，售完即止。每人每次限購2組，只限現金或八達通付款。

分店一覽

3. Stecco Natura：雪糕買一送一

由即日起至5月9日，Stecco Natura推出母親節優惠，買任何意式雪糕球即可享買一送一。

分店一覽：

  • 尖沙咀K11 Art Mall B102A號鋪
  • 山頂廣場212號鋪

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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