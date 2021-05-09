胃癌起始於胃黏膜，不但可逐層入侵胃部，更可影響淋巴或經血液循環擴散，影響身體其他器官便屬於末期胃癌，一般不能以手術切除去徹底根治，但不能根治並不代表不能醫治。過去10年醫學進步，在末期胃癌治療方面尤其顯著，無論是治療的闊度或深度都大大改善。

很多病人也害怕化療的副作用而有所抗拒，但化療是抗癌治療的主幹，而且現今的化療已妥善配合其他強力止嘔及止瀉等藥物，有需要時更可加入提升白血球針劑，顯著改良化療的耐受性及毒性，怕打針者亦可盡量選擇口服藥物。化療一般以兩至3星期為一個周期，期間醫生會定時評估病情進展及毒性，並按臨床需要調校藥物，病人如能依從醫生吩咐用藥定能事半功倍。

化療之外，還有標靶藥物。大約10%至15%的胃癌細胞表面有HER2的過度表達，這類病人在化療加入抗HER2抗體，能增加整體治療效果。近年HER2抗體藥物複合體（Antibody-drug conjugate）更為已有HER2抗藥性的病人帶來新希望。此外，標靶藥抗血管生長因子已用於第二綫治療，無論是單獨使用或配合化療都有一定療效。

最後不能不提免疫療法。現時最普及的癌症免疫療法是免疫檢查點抑制劑，其機制與標靶藥相似，但就並非直接攻擊癌細胞，而是透過釋放癌細胞與免疫細胞之間的抑制訊號，恢復免疫細胞對癌細胞的攻擊力。免疫療法最初用於黑色素瘤和腎癌，在胃癌亦由第三綫治療逐步發展，有望成為第一綫治療的新標準。在少數帶有微衛星不穩定的胃癌細胞，免疫控制點抑制劑的療效比起傳統化療更有過之而無不及。其他治療如手術、電療及腹腔治療等都能作為輔助，為末期胃癌病人帶來希望。

作者：林嘉安醫生

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：末期胃癌都有得醫？】

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