飲咖啡就一定無覺好瞓？

咖啡因，不少人對它又愛又恨。一方面可令我們振奮心情，但有時攝取了咖啡因，心跳加速、失眠便隨之而至，這正因為每人攝取咖啡因後的反應都不同。美國有線電視新聞網（CNN）進行了一個專題報道，講述停止攝取咖啡因後，會帶來一覺好眠的正面效果，這是否意味是時候「戒掉」咖啡因？

新加坡國立大學的流行病學和營養學研究人員Rob Van Dam剖析了應何時攝入咖啡因才是明智的適當時候，以及咖啡因對我們每個人的不同影響。

問：白天何時停止喝咖啡，才能讓晚上安然入睡？

答：看起來像是一個簡單的問題，但不幸的是，沒有一個答案，那是因為不同的人對咖啡因的反應截然不同。飲完咖啡因後會感到手震、緊張或心律發生變化，很可能是喝了過量咖啡因，此舉會干擾一夜安眠。究竟日間要早到幾點停止攝取咖啡因，絕對是因人而異，要靠自己嘗試，例如喝多少及甚麼時候喝，才得知答案。

問：哪些因素會影響我們對咖啡因的反應？

答：因生活習慣而有所不同，舉吸煙為例，煙民在肝臟中代謝咖啡因的速度約為一般人的兩倍，攝取咖啡因後，未必會影響到睡眠；但如果是使用口服避孕藥的女士，則需要花兩倍的時間才能代謝咖啡因，好些女性一直以來就算晚上喝咖啡因也睡得香甜，惟開始使用口服避孕藥後，同樣方式已可能受失眠所困。此外，這也與遺傳有關，有些人的遺傳密碼有變異，會影響肝臟中代謝並擺脫咖啡因的酶，這也可以使新陳代謝的速度變慢或變快。

問：如何衡量攝取咖啡因太多？

答：美國食品及藥物管理局（FDA）等協會建議每天將咖啡因的含量控制在400毫克或以下，一杯普通的236毫升的咖啡，其中含有約100毫克咖啡因，以此計算每天最多可以喝4杯咖啡。

問：咖啡因適合所有人嗎？

答：咖啡因確實可以使精神振奮，例如必須在夜間開車的人，或要進行長時間監視任務的工作，一杯咖啡確可幫助精神抖擻。但事實上，並不是每個人都需要它，當精神充沛或睡眠充足，可以全天不需要喝咖啡因。

問：咖啡因安全嗎？

答：近年人們一直非常關注咖啡因與癌症、心血管疾病風險或其他健康問題的關係。到目前為止，咖啡可能是研究最多的飲料之一，它是安全食物，咖啡因可以適量食用，而不會產生任何有害影響，不必太擔心咖啡或咖啡因食物飲品對健康的影響。

香港食安中心曾就咖啡因的攝取量作出建議，因咖啡因能刺激中樞神經系統，有提神作用，但過量攝取咖啡因可令人產生焦慮、心跳加速、手震、影響睡眠、胃部不適等，另外咖啡因亦有利尿作用。現有的研究指出每個人對咖啡因的反應和耐受性存在差異，例如，有些人中午後喝一小杯咖啡或奶茶，當晚便難以入睡，另一些人於一天中連喝數杯咖啡或奶茶，當晚仍可以睡得香甜。此外，一些長期攝取咖啡因的人士，一旦突然停止攝取，初時可能出現一些如頭痛和疲倦等徵狀。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：咖啡因與睡個好覺 兩難全？】

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