購買人壽保險，就是為了當自己不幸身故，家人可獲得財務保障，不至於手足無措。假如你是家中經濟支柱，就更加需要考慮到萬一遇上意料之外的事，家人將失去經濟來源，故此應及早就處理家庭開支、子女教育、樓宇按揭等等支出早作安排。人壽保險便是易於實行的保險方案之一，在受保人不幸身故時，保險公司就可按有關投保為家人（如家人為保單的受益人）支付一筆賠償，為其日後的生活提供保障。

與其他類型保險比較，申請人壽保險賠償相對簡單。如受保人去世，一般來說，受益人只需填寫申請表，連同身份證明文件、死者身份證、死亡證及其他補充資料，送交保險公司辦理。然而，部分賠償個案的審批時間較長，超過一年的也有，主要有機會受到以下因素影響：

1. 受保人死因有待確認

要證實受保人去世，索償人一般需出示政府機構發出的死亡證明書，提供死者姓名、死亡日期、死因等資料。如屬自然離世或在醫院病逝，死亡證明書一般可以在幾個工作日內發出。不過，如屬死因不明或涉及意外，警方或有需要進行調查或研訊，視乎個案複雜程度，有機會花上數年時間，才能確定死因。

2.保單生效後不久受保人身故

保險講求誠信原則，所有重要事實均須在投保書內披露，例如健康狀況、職業資料等。如受保人在保單生效後不久身故，保險公司有權按合約條款進行調查，如發現投保資料不正確，隱瞞健康或職業等重要事實，保單可能變成無效，導致賠償申請不獲接納。

3.遺產處理

如果保單沒有指定受益人，或者以「遺產」方式處理，在辦理死亡賠償時，申索人需要提交遺產管理書或遺囑認證，令保險公司得以合法地發放賠償金，予遺產管理人或遺囑執行人。如果涉及爭產，引起遺產分配的訴訟，也有超過10年還未結案的例子。因此，指定保單受益人，不但能夠減省分配遺產的確認程式和時間，保險公司也可執行保單指示，將賠償金直接發放給受益人。

以上情況，說明保險公司審批人壽保險死亡賠償的時間，會有長短之分，掌握凖確資料、正確認識保險和賠償條款，可為日後的理賠安排省卻不少麻煩。

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