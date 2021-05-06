高收益債券投資機會　留意債券界「墮落天使」與「明日之星」

「高收益債券」的信貸評級一般是低於「BBB–」或「Baa3」，所以亦被稱為「非投資級別」債券。由於該類債券被市場認定投資風險及違約率較高，所以孳息會相比起投資評級債券為高，以反映其前景具備一定的不穩定性，並以此保持市場吸引力。

一般來說，在市場環境較為波動或經濟前景充滿不確定性時，投資者一般會為求降低風險，對這類債券避之則吉。雖然投資這種債券的投機性較重，但可以在利率持續偏低的環境下，為多元化投資組合顯著提升收益，較適合擁有很長投資年期收復資本虧損的年輕投資者。而以下兩類高收益債券你又聽過未？有何投資特點值得留意？

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墮落天使債券（Fallen Angel Bond）

墮落天使債券（Fallen Angel Bond），是指一些本身屬於投資級別的債券，但礙於發債體的基本因素轉差，如收入下降或發生其他財務問題，最終被評級機構下調債券級別，而變成非投資級別債券。不過，債券被降級的情況亦有機會是受其他因素所影響，例如在新冠疫情爆發初期，市場情緒變得恐慌，不少美國零售、休閒領域等企業的債券評級被下調。但若債券發行機構在日後的財政狀況有所改善，債券評級亦有望重回投資級別。

投資級別債券往往不會瞬間就被調低評級，評級機構通常會先對債券的展望進行調整，若情況未有好轉才會正式下調債券評級。在此情況下，墮落天使債券的價格在正式被降級之前，都會出現大幅度的下跌，引致債券價格與基本價值脫鈎，造就投資機會。

明日之星債券（Rising Star Bond）

明日之星債券（Rising Star Bond）是指發行時的信貸評級已被一間或多間評級機構評為投資級別以下，但箇中的主因通常是由於債券發行企業的成立年期較短，過往的財務紀錄或資料不足，令評級機構無法對其作出深入或全面的分析所致，未必是因為財務狀況差。

隨着時間推移，這類企業的業務發展及財務資料日漸豐富，評級機構有機會因應其發展趨勢轉向正面而上調其債券發行評級。因此，在風險角度來看，明日之星債券的投資風險會相對其他高收息債券為低。

值得留意的是，現時沒有明確標準界定何謂明日之星債券，而且這些公司在未來的發展走向難以準確預測，而且多為新公司，財務狀況仍需要作仔細研究，其信貸評級亦有機會需要一段時間才會顯著提升。若債券一直未能升級至投資級別，仍是有一定的潛在風險。

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責任編輯：梁宇碩

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