人的問題？樓的問題？　按揭被拒批　可以點解決

一位準買家購入豪裝居屋，卻在申請按揭時，被銀行發現單位廚廁調了位，而且工程未經入則申請，最終按揭申請被拒批，買家撻訂收場。其實除了單位現況與圖則不符之外，尚有其他因素可能令銀行拒批按揭。

一般來說，按揭申請被拒批的原因不外乎是「人」或「樓」出現問題。所謂「人的問題」，最常見收入不足或收入證明不足。前者較易理解，即收入不足以通過壓力測試。

收入足也要證明足

而即使收入充足，申請人也要有良好證明，銀行才可視為可信的收入。一些工種可能收入豐厚，但欠缺證明，例如無交稅、無公司聘用紀錄等，銀行都可能不採納為可信收入。

而即使收入充足、又有良好證明，也不代表銀行一定批會。最常見的情況是按揭申請人的信貸紀錄不良，例如過去常有逾期還款，甚至欠債不還的紀錄，都會影響按揭批核。

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而即使借款申請人本身情況正常，如果作為抵押物業的「樓」本身有問題，也可能會影響按揭批核。除了上文提及的物業有未經正規手續的改建之外，其他常見的物業問題包括樓契不全、物業因業主欠債、僭建等原因被釘契，甚至是曾發生凶案等，都會影響按揭申請。

如果是「人」的問題令按揭申請被拒，一般處理方式是增加擔保人，又或以更長時間整理收入紀錄，令銀行信納借款人上報的收入。萬一是「樓」的問題，便要細看問題所在，看看有沒有解決的方法，例如按揭申請是加按／轉按，而因僭建被釘契，業主便可根據官方要求，拆除僭建，令有關部門「解釘」，以便申請按揭。

需注意時間是否充足

如果是涉及買賣的按揭申請，買家便未必有時間去解決（例如要改建的單位「還原」不單時間上緊迫，也要賣方配合）。但要留意，市場上不同銀行及貸款機構的審批尺度都有不同，部分即使遇到成交價較估價高，也未必會安排估價師視察物業，而是直接按市價批出樓按。對買家來說，可能會是較未能取得按揭，損失訂金離場較佳的結果。

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