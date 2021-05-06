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股息率10厘　入場費3,000　就買得過？　鄧聲興：股息率高唔等於好股！

收息攻略 15:09 2021/05/06

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民以食為天，飲食業是一個即使在網絡的年代也不會被取代的行業，皆因你我都是人類，要社交生活，總會相約朋友外出用膳，同埋幾忙都需要食飯。而飲食股中，大部分股息率都不算很吸引，港股中更有大部分是0息率，不過竟然有一隻股份股息率高達10%，而且3,000元都不用已經可以入手，這類股份是否適合收息一族呢？　

股息率高唔等於係好股！

環顧飲食股中，最高息是敘福樓集團 （01978） ，其股息率更達10.7%，從股息率看是相當吸引。不過，意博資本亞洲合夥人鄧聲興博士表示：「若要買高息股，首選絕不是飲食股。」他推介公用股，因為其有穩定現金流。飲食股向來是較為波動的股份，對於其能否維持穩定派息存有懷疑，因為飲食股派息往往需要視乎其業績而定。

敘福樓 （01978） 的高股息非常吸引，不過從該公司過往的派息記錄顯示，該公司於2018年上市，期間曾經派發特別股息及中期息，而中期股息卻沒有持續性，去年更曾經停止派中期息。要買收息股首重是穩定性及其派息的持續度去衡量，故此，鄧聲興認為買飲食股千萬不要以收息角度去考慮，而是從業績復甦的層面去決定是否值得投資。

買飲食股，不要以收息角度去買，要從業績復甦方面去買！

若要購買飲食股，他首選太興 （06811） 及百勝中國 （09987） ，主要因為兩間餐飲股於內地的復甦程度相對較快，以百勝中國為例，該公司的兩間連鎖快餐店肯德基（KFC）及必勝客（Pizza Hut），其內地同店銷售增長有逾30%，基本上今年首季已恢復2019年的水平，而內地方面去年第四季亦已達至疫情前的正常水平，可見其復甦進程不俗。

 

記者：陳玉蓮

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