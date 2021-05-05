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【股票懶人包】要收息？要穩陣？要分散風險？　一文話你知有咩選擇會啱你

收息攻略 18:45 2021/05/05

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你身邊有沒有一些朋友從來不買股票，因為不知道買甚麼好，也不知道那隻股份好，又覺得風險太高，再加上實在太懶得去管理個人的財富，又不想辛苦賺回來的血汗錢會蝕本，所以心理上覺得放銀行是最穩妥，於是就從來都不去想買股票投資增值，慢慢就變咗一個投資懶人。

股票市場的確係風高浪急，但其實亦都唔係想像咁恐怖，亦都有穩健嘅投資選擇。以下介紹3類股票，各有收息、穩定及分散風險的好處，都算係適合超級懶人的選擇。

1. 穩健之選：大藍籌 

如果你有一筆較大的資金，而且該部分資金預期於短期內並不需要動用的，存在銀行的息率相對較低，食之無味。若有筆較大的閒置資金，可以考慮將其投資在入場費不菲的大藍籌之上。

藍籌股一般是一些有份量、有實力的公司，買賣活躍、公司規模亦夠大，甚至是行業中的龍頭股。如長和 （00001） 、恒安國際 （01044） 、阿里巴巴 （09988） 等。不過購入大藍籌前亦需要勤力少少，做多一點功課，例如留意買入價及那類型的大藍籌值得購入。

2. 懶人之選：ETF

香港打工仔工作忙碌，要花時間睇實個市一啲都唔容易。又加上不少打工仔對於資本市場並不感興趣，又不喜歡看投資股票類型的節目，對投資可能一知半解。那麼ETF就最適合不想花費大量時間研究選股的「超級懶人」。

買入一隻ETF，等同買入組合內所有股票、債券、商品、貨幣市場工具等投資產品，而且買ETF更可以選擇不同市場及行業，能夠分散風險，而且ETF管理費用相當低廉，例如盈富基金 （02800） 1年管理費約0.1%，較共同基金一般收取2%至3%低得多。

3. 收息之選：公用股、REITs

或許你對股票完全不懂，不過你總會聽過港燈、電力公司、REITs等等？這類型股份之所以一直以來受到一眾穩重派青睞，主要因為他們都是理想的收息選擇，而公用股大多都是壟斷經營，如港燈 （02638） 、中電 （00002） 或中華煤氣 （00003） 等，收入及股價表現較為穩定，且其利潤率受法規限制，股息率較其他行業吸引，故此是收息的不二之選。至於REITs，例如領展 （00823） 需要把九成利潤用作派息，想持續收息是一個好選擇。
 

責任編輯：陳玉蓮

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