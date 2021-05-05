【MPF】4月強積金美股一支獨秀　1個月回報最勁升近7%（附10大基金表現）

積金評級公布4月份強積金表現，當中顯示強積金體系的總投資收益為235.7億元，單月平均回報率為1.89%，每名強積金成員的平均約賺5,286元。



值得留意的是，所有強積金資產類別在4月份均錄得正回報。美股基金更是連續第二個月成為表最好的強積金資產類別，表現最佳的10隻強積金成分基金中更有8隻是美股基金，想知上月邊10隻強積金基金表現跑贏，請按下圖：

■4月十隻表現最好強積金（按1個月回報排名）■

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【駿隆：4月強積金人均暫賺$4,812：按此】

另外，報告亦顯示上月亦有多項強積金數據創歷史新高，包括4月底的強積金總資產錄1.197萬億元，以及強積金成員的平均帳戶結餘預計達26.8萬元。

積金評級主席叢川普提醒，儘管4月份的投資表現良好，但強積金成員要保持警惕，確保自己的投資組合能按退休目標而進行適當定位、投資多元化、以及持續地投資，而不是試圖去捕捉市場時機而貼市地炒賣。只要成員遵循這些規則，無論投資市場的短期走勢如何，都將能實現其長綫目標。

責任編輯：鄭樂怡

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