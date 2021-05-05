▲ 【iBond 2021】第7批iBond首次付息觸2厘「保底息」 iBond幾時派過6厘年息？

金管局近日公布第7批通脹掛鈎債券（iBond）首個付息日年息為2%，觸及2厘保底息，每1萬港元債券可獲99.73港元利息。而新iBond有望於本月推出，不過詳情仍有待公布，先同大家回顧一下iBond以往派息表現。

6厘年息不復再

iBond是由政府發行為期3年的零售債券，利息與綜合消費物價指數（CPI）的平均按年通脹率掛鈎。換言之，通脹率愈高，可獲得愈多的利息。另外，政府亦設有保底息，若綜合消費物價指數按年變動率的平均值未及保底息率，投資者的回報亦有保障，而去年發行的iBond保底息亦由1厘增至2厘。

■按圖看iBond幾時派過6厘年息■

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

翻查iBond以往的年息率，發現近年派息逐年遞減。第一批iBond年息率曾高見6.08厘，惟2015年及2016年發行之iBond年息率介乎1至3厘。以每1萬港元之iBond計算，利息亦由近1,400港元降至600港元左右。

【新iBond料月內推出 買好唔買好？：按此】

7批iBond的首個付息日為本月17日，經計算後，浮息息率僅得0.27%，未及2厘保底息，故第7批iBond首次付息以年息2厘計算，亦是iBond發行以來派息首次觸及保底息水平。雖未觸及相關的保底息，但在36次派息中，有5次的年息率低於2%。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】