6個步驟　是實現退休目標的入場券

今時今日，成為百萬富翁未必足以稱為富有，但實際上，你現在必須是個百萬富翁才可以算是有一定財富，這亦是一個輕鬆退休的必經中途站。當然，儲超過100萬元可能是一個重大挑戰，如果你已經為退休設定了目標，要儲數百萬元退休是可行的。

以下6個步驟是實現退休目標的入場券。

1. 避免債務

承擔大量高息債務會奪走你成為千萬富翁身份的機會，因為你每月的收入中有太多錢流向債主。利息可以為你服務，如果你進行了投資；利息也會對你不利，如你是支付利息的人。你需要站在正確的一邊，而不是浪費辛苦賺來的現金，使債主變得更富有。

2. 做好預算 量入為出

力所能及的生活對於積累數百萬元至關重要，做好財務預算會使之變得容易，預先確定如何花你的金錢，並將大量金錢分配至儲蓄中，以確保你按計劃實現目標。

3. 盡早開始存錢

如你只有很短時間為退休儲蓄，那麼你每月必須投資數萬元以存起數百萬元。假設你從55歲開始儲蓄，並希望到65歲時成為百萬富翁。僅用10年時間，你每年就必須儲逾7.2萬元才能最終獲得100萬元的總回報（假設平均年投資回報率為7%）。即使是這樣，也可能無法實現目標，因為中途太多變數。相比之下，如你在25歲時開始儲蓄，則每年只須投入約1萬元，最終就能獲得200萬元。提早存錢是成為百萬富翁的有效方法，因為你可以將回報再投資，並毫不費力地增加帳戶餘額。

4. 努力增加你的收入

你賺的錢愈多，就愈容易儲到成為百萬富翁所需的錢。在負擔不起必需品之前，你只能削減更多支出，甚至沒有錢投資。但是，你可以賺多少錢的唯一限制是你的時間和才能。你可以通過要求加薪、尋求新的工作機會、找兼職或學習新的工作技能來增加收入。隨着人工的上漲，你可為你的未來投資更多。

5. 利用免費的資源

如果你想成為千萬富翁退休人士，則不能放棄任何可用的幫助。請充分利用能為你提供的任何可增加退休金的方式，特別是僱主供款配對。另外，如果你有可扣稅的強積金自願性供款或年金，記得在報稅時申請扣除，這可減少稅項，並增加更多退休投資資金。

6. 明智地選擇你的投資

最後，必須指出的是，除非獲得合理的投資回報率，否則大多數人將無法儲蓄足夠多的財富來成為千萬富翁。為了獲得所需的回報，建立你認為具有長期潛力的多元化投資組合是必要的。

根據你對投資的興趣及知識，你可以通過挑選單隻股票以跑贏市場，並獲得高於平均水平的回報。這可以幫助你更輕鬆地成為百萬富翁。但是，如你對自己的投資技巧沒有足夠自信，指數基金可能會是更好的選擇。除了港股，建議大家可考慮美股指數基金。還有是要確保適當比例的投資組合進入股票市場，因此你將有最大的機會獲得合理的回報率，而又不會承受太大的損失。

結語

通過遵循這6個步驟，你有望在退休時得到數百萬元的積蓄，這足以讓你退休後享受生活。

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