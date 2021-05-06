君蘭餅店指定甜點買滿$28減$6 精明消費 10:30 2021/05/06 分享： 鐘意食甜品嘅你要留意！去君蘭買指定甜點滿28元，全單隨即減6元！優惠包括花餅、條裝蛋糕和精裝蛋糕。優惠只適用於君蘭正價產品，每單只可扣減一次。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 今日 百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ 2021/05/05 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 2021/05/05 Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 2021/05/04 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 2021/05/04 最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 著數優惠 蛋 產品 甜品 蛋糕