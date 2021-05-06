百佳母親節優惠 買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯 精明消費 09:00 2021/05/06 分享： 由即日起至5月9日，到百佳分店或上百佳網店買5杯Häagen-Dazs迷你雪糕杯只需100元！易賞錢會員可享額外優惠，加多15元可以多買一杯，平均唔使20元就有一杯！買俾媽媽一齊慶祝母親節，一家人一齊分享雪糕滋味，甜到入心！ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ 2021/05/05 Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 2021/05/05 Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 2021/05/04 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 2021/05/04 最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 麥當勞購買指定超值早晨套餐 即送自動泡沫洗手液機套裝 2021/05/03 麥當勞購買指定超值早晨套餐 即送自動泡沫洗手液機套裝 著數優惠 百佳 市盈率 母親節 香港 雪糕 AR