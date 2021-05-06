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百佳母親節優惠　買Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5杯

精明消費 09:00 2021/05/06

分享：

由即日起至5月9日，到百佳分店或上百佳網店買5杯Häagen-Dazs迷你雪糕杯只需100元！易賞錢會員可享額外優惠，加多15元可以多買一杯，平均唔使20元就有一杯！買俾媽媽一齊慶祝母親節，一家人一齊分享雪糕滋味，甜到入心！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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