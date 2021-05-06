Dior Men再次聯乘街頭藝術家　Kenny Scharf疫情下籲大家要開心面對

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要將時裝變得有新鮮感，這幾年來不少時裝設計師都會邀請藝術家加盟，希望借助他們的作品讓時裝變得更有生氣，這方面Kim Jones最是拿手，曾經被他邀來的藝術家包括來自街頭的塗鴉大師KAWS和日本的插畫家空山基等，今次則輪到來自美國的Kenny Scharf。
或許大家都對Kenny Scharf感到陌生，但原來他早在80年代與已故的 Jean-Michel Basquiat和Keith Haring份屬朋友，當時他在紐約的East Village街頭開始塗鴉，其顏色繽紛和充滿喜悅的卡通人物令人留下深刻印象。
而Kenny亦從不介意自己的作品與流行扯上關係，就好像他曾經為英國樂隊B-52設計過唱片封面一樣。Dior Men的創作總監Kim Jones找上他的理由，當然是希望在這個全球疫情籠罩的環境下，可以為大家帶來一點的歡愉。
Dior Men這個率先搶閘開賣的秋天系列，當然不可以缺少Kenny Scharf招牌式的Pop Art卡通人物圖案貫穿於服裝和配飾當中。
除此以外，亦找來中國的12生肖重新給這位Pop Art藝術家造像，然後在針織服裝上通過刺繡展現出來，而且更甚的是部分外套上更飾有中國雲紋綢紐結，可說是對中國傳統服裝的一種致敬，但難得的是服裝不流於造作之餘，更少了典型老外看中國的「一浸掃不去的國產味道」，絕對值得欣喜。
Dior Men X Kenny Scharf Pop-up shop
日期：即日起至17/5
址地：海港城港威商場大堂II
時間：10am-9pm
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌