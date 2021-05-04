Cathie Wood低撈Twitter　契媽一出手涉資7,100萬美元

美國社群網絡服務平台Twitter（美：TWTR）股價在上周五曾急跌逾15%，經歷了自10月份以來最差的一周。然而，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下Ark Investment Management在報告公司交易活動的電郵中表示，其ARK Innovation ETF（美：ARKK）及 ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）在上周五增持了130萬股Twitter股份，涉資7,100萬美元。

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據了解，Twitter股價急瀉的原因是其公布令市場失望的首季銷售數據，有別於其他大型科技公司，例如Facebook及Alphabet的業績優於市場預期。

Ark Investment Management旗下管理的主動型交易所買賣基金（ETF）深受市場正經歷的「股份輪替」打擊，ARK Innovation ETF及ARK Next Generation Internet ETF今年來股價分別跌3.5%及僅升1.5%，與去年錄三位數增長回報大相徑庭。

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然而，Cathie Wood最為人所知的是，喜歡在股份被拋售期間採取加倍投資策略，尤其是以往在電動車生產商Tesla（美：TSLA）暴跌時入手。她多次提到雖然目前由高增長企業股份輪替至價值型股份的趨勢不斷擴大，但其團隊仍堅持對創新科技的信念。

責任編輯：鄭樂怡

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