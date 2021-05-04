改變「人工包受氣」思維　解鎖新技能　人力顧問孫立民：要學懂放下

「你份糧包咗」呢一句說話，邊一個打工仔未聽過？相信工作多年的你，有時工作受氣時向朋友呻，都總會有人對你說你份人工是包受氣的。而事實上不少打工仔為了生活，都寧願忍一時風平浪靜，為了保住份工，更要低聲下氣，但當你受盡百般委屈時，又應否再忍下去呢？

近日有位網民表示，目前工作都算高薪厚職，但近日與老闆發生不愉快事件，準備要認錯，理性上，他明白只要認錯，忍一時風平浪靜，繼續扮工，就可以同以前一樣。但同時，另一把聲音告訴他，不應該為了五斗米而折腰，先看看網民給予他的意見。

■網民意見係咪又係大家諗法呢 ？■

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除了網民的意見，盈力僱員服務顧問首席顧問孫立民認為，打工仔在工作上認錯前一定要先要看後果嚴重性才決定。如果是黑白分明的事件，他建議打工仔可以先陳列事實一次，切忌用情緒化的字眼，如老闆聽了你的解釋後仍然不認同，打工仔可以衡量自己對公司及老闆的價值再作決定。若最終選擇要認錯，打工仔亦要知道自己是否食得起這隻「死貓」，例如認錯後，若打工仔要承擔法律後果或需要賠錢等，則不認同要讓步。

若只是溝通上的誤會，例如有客人投訴你「反白眼」，事實上你沒有。孫立民指：「要同老闆講清楚事實上你沒有這樣做，但為咗令客人舒服，而唔介意道歉，這樣可以讓老闆看到你願意合作的一面。」在職場上最終應該是以解決問題為上而非為啖氣。

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孫立民強調，若最終打工仔選擇認錯，事後亦不要再後悔，必須學習將事情放下，日後再爭取表現，讓老闆看到你的能力，不要在事後反覆思考自己認錯的細節，不然只會讓自己愈來愈難過。

樂觀面對 提升工作技能

另一方面，很多人都會認為人工是包受氣，

這一點打工仔應該要轉變思維。「『人工包受氣』這句話太負面了，打工仔可以想成是工作上的挑戰，學習面對這類情境難題，同時可以讓自己解鎖新技能。」例如做客戶服務的人，他們在工作上會遇到不講理的客人、小事化大的客人等，他們要處理這些事情正正是他們工作的一部分，控制個人情緒也是他們正正要面對的事情，而這些正正是該工作的要求，不要覺得委屈，學懂處理這些情境，打工仔的技能亦會因而有所提升。



責任編輯：陳玉蓮

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