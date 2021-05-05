▲ 【家居保險】名人獨立屋遭爆竊失約140萬元財物 邊份家居保保障最全面？

城中名人趙世曾的獨立屋近日遭爆竊，遺失兩隻合共值約103萬元的手錶、約40萬元現金及小量外幣，損失約值140萬元的財物。最近本港不時發生住宅爆竊事件，家居保險可以提供甚麼保障？保障額又有多少？

【火險、家居保險大不同 要點買先至夠保障？：按此 】

被賊人入屋爆竊，應該沒有人會希望遇到，不過如果真的如此不幸，若有為居所買家居保，部分損失就有機會獲得賠償。家居保險為家居財物的損失或損害提供保障，而遭受入屋盜竊亦是家居保險的承保範圍，而受保之家居財物包括戶主的所有財物，例如傢俬、家電、衣物、電子產品及珠寶等，甚或傭人的財物。

本網以業主（非出租）及居住面積／建築面積550平方呎之單位為投保條件，比較5個家居保險計劃，當中以富衛FWD的家居保保費最為便宜，只需880元；而滙豐家居超卓萬全保（計劃1）保費最貴，每年保費為1,560元。

縱使富衛家居保保險最便宜，但涵蓋範圍及賠償額亦較其他計劃為高。富衛、友邦及恒生的家居財物最高賠償額均為50萬元，但保費則便宜35至118元不等。

不過，投保人亦需留意，不同公司的家居保險計劃的保障方式會有不同，部分公司的最高賠償額是以每宗計，有公司則以每年計。

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責任編輯：曹佩鈞

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