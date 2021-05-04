【ESG】Bill Gates發財立品倡綠色投資　「再生能源如70年代軟件業」

▲ 【ESG】Bill Gates熱衷綠色投資：「投資再生能源好比70年代投資軟件行業」

微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）在社交網站宣布與妻子梅林達（Melinda）離婚，結束長達27年的婚姻。據《福布斯》全球富豪榜，蓋茨排名第四，淨資產達1,240億美元。蓋茨一直以來關心氣候變化問題，更出版《如何避免氣候災難》一書，提升人們對氣候問題的關注。作為世界級富豪，他更樂於肩負起社會責任，投資多項綠色事業。他曾在訪問中提到，相信投資再生能源，如同70年代投資軟件行業般，會為投資者帶來可觀的回報。

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蓋茨多次在公開場合呼籲各國政府、企業家、投資者及市民關注氣候變化問題。他更於2015年投放20億美元牽頭成立突破能源聯盟（Breakthrough Energy） ，旨在推動再生能源及其他技術的發展， 以減少 溫室氣體排放。加入聯盟的均為全球具影響力的富豪，包括 亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、阿里巴巴（09988）的馬雲、維京集團的布蘭遜（Richard Branson）、軟銀的孫正義及彭博新聞Michael Bloomberg等投資者。

牽頭成立風險投資基金 研發減排技術

為 推動「突破性」清潔能源技術的研發，蓋茨更領導聯盟成立突破能源風險投資基金（Breakthrough Energy Ventures，BEV），為減排相關技術的初創募集資金，首輪投資共籌集了10億美元，支持近45家初創公司，涵蓋儲能、鋰礦開採、電動航空、合成棕櫚油、零碳鋼，甚至核聚變等技術。至今年，BEV也籌集另外10億美元，準備投資40至50家創業公司。該基金不計劃在短期內獲利，計劃將運作20年，以推動2050年達致碳中和的目標。

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對於不少人質疑綠色投資回報不佳，不能吸引投資者投資。蓋茨曾在訪問將現今對清潔能源的研發，與70年代的科技發展相提並論，並預言將會有許多人因為投資未來的龍頭再生能源企業而獲益。

如果我在70年代後期跟你談論軟件行業，我會告訴你：有些人就要致富了。雖然將會有無數的軟件公司將自始至終默默無聞，但要是你碰巧選擇了微軟、蘋果或谷歌，你將會獲得你難以想像的財富。

責任編輯：李瑩

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