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DONKI會員優惠精選產品低至46折　一幻灣仔店消費滿$300送$300優惠券

精明消費 07:00 2021/05/05

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. DONKI：會員優惠　精選產品低至46折

由即日起至5月31日，DON DON DONKI會員可於全綫分店（情熱笑店山頂廣場除外），以優惠價購買指定產品。數量有限，售完即止。每個會員帳號於優惠期內只可以享用此優惠一次，並只限購買一件。

    點擊圖片放大
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2. 一幻拉麵：灣仔店消費滿$300送$300優惠券

為慶祝一幻拉麵灣仔元祖店開業3周年，即日起至5月31日，一幻灣仔店推出「食滿300元送300元」優惠。只要於灣仔店堂食消費滿300元，即送300元優惠券。如堂食消費滿400元即送400元，如此類推，多食多送無上限！

優惠券可於全綫分店使用，惟只供堂食，優惠券有效期兩個月。

地址：灣仔皇后大道東119-121號欣景閣地下B號舖

3. LIFETASTIC：預訂母親節蛋糕送$50現金劵

由即日起至5月7日，於LIFETASTIC 4間門市預訂2款母親節蛋糕，將獲贈一張50元現金劵。不過，母親節正日（5月9日）送貨名額已滿，或可選擇門市自取服務。

另外，憑該現金劵於5月11至31日期間，親臨任何一間LIFETASTIC門市並購買兩件或以上件裝蛋糕，即可當作50元使用。現金劵數量有限，送完即止。

網上預訂

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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