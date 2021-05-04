呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略

藍籌股一向是穩健投資者買股收息的首選，而5月份正是港股除淨日的高峰期，將陸續派發末期股息。今個月共有20隻藍籌股除淨，大部分都是集中在月中，當中以中國銀行 （03988） 的股息率最高，達7.6%；至於有5厘息以上的則包括恒安國際 （01044） 、電能實業 （00006） 及長江基建集團 （01038） ，股息率分別達6%、5.9%及5.2%。

■按圖看本月藍籌股除淨日期及股息率■

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眾所周知，在除淨日股價一般會下跌。那對散戶來說，在除淨日前後到底可以作甚麼投資部署呢？

策略1：在除淨日之前買入收股息

若果投資者希望收取該公司所派發的股息，等到除淨日當日才買入相關股票就會收不到當期股息，而是要在除淨日的前一日或以前買入。有些投資者為了不想在買入股份後要等一段時間才收股息，會選擇在最後關頭才買入股份。但值得留意的是，任何股票理上在除淨日的股價都會相應下跌，而股價下跌的幅度亦應該會與所派發的股息相等，因此在除淨日之前才買入股票收息的話，短綫往往會出現「賺息蝕價」的問題。



策略2：在除淨日之前買入並沽掉

正正是因為有些散戶為了可以「即袋」股息，會在除淨日前數天買入股票，因此會令到收息股的股價或會在除淨日前數天上揚。而有些投資者的操作會選擇在公司宣布派發股息時買入股票，並在除淨日前沽掉股票套利，以「炒除淨」消息，但這種操作僅在股價變化上獲利，並不涉及真正收取股息。



策略3：在除淨日之後買入

真正想買收息股作長綫投資的人，應該要在除淨日當天或之後買入，因為這時該股票的股價會因為除淨而下跌，投資者能以相宜價錢買入股份，避開除淨前高價追入的情況。至於往後的股價表現，往往都會在除淨之後出現緩慢復甦。由於在除淨日或之後買入，因此不會收到當期股息，但就可以為未來收息做好準備。

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不論選擇那一種投資策略，投資者都必須要留意當中所涉及的風險。另外，亦要注意股息率高的股份不一定是因為企業派高息所致，有機會是因為股價低殘而造成股息率高的假象，投資者要小心判斷。

責任編輯：鄭樂怡

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