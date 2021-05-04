▲ 【虛擬銀行】Mox首推信用卡Mox Credit 申請速度及流暢度成亮點

使用之流暢

早喺2018年5月，華田寫過新加坡OCBC嘅信用卡申請流程案例，利用Apple Pay，OCBC容許客人經App即時申請、批核、然後經Apple Pay即時使用信貸額，而唔需要等實體卡送到府上，整個「使用流程」之流暢，理應係信用卡喺未來應有嘅發展。

咁過咗咁多年，雖然即時批核+透過Apple Pay／Google Pay即時使用嘅Virtual debit card唔再係咩新鮮事（香港代表有八達通Mastercard、ZA、Livi、Mox等等），但係Credit card就好似一直未有好實質案例（DBS廣告就話可以即時出卡，不過最近我同幾個朋友用「全新客戶」身份申請都要交文件喎……），直至Mox Credit嘅出現，Mox就做咗香港「一經批核，即時使用信用卡」嘅虛擬銀行第一人喇。

其實比較返咁多間現存嘅虛擬銀行，Mox係暫時唯一一家同時支援Apple Pay、Google Pay、實體卡連PayPass同埋JETCO提款，呢個位都要加分啦。

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做好生活每一蚊

咁當然單單「容易申請＋容易用」係唔夠嘅，仲要「好用」先至得，如果比較回贈，Mox未必係最優秀的（創始商戶有5%回贈都唔太差啦），但我覺得Mox喺「做好消費」呢件事上面係幾用心的。

除咗回贈，另一重點就係有咩附加服務可以畀到大家，咁Mox Credit當然支援Mox原生嘅「消費分析」，令大家嘅消費一目了然，配合埋「儲蓄目標」，Mox好明顯正係走緊一條「做好生活每一蚊」嘅路綫。

如果大家想好好儲錢、好好花錢，又想攞個信用額好好管理現金流，但又怕麻煩唔想交文件，仲想即時申請、即時使用，咁Mox就應該正中大家需要喇。

【德國虛銀N26 Bank有咩特別？ 香港呢間虛銀都有佢嘅影子：按此】

Mox Credit為香港「申請」+「使用」信用卡訂立新標準

透過Mox Credit，我諗Mox可以真正擠身Disruptor Bank嘅行列：信用卡2分鐘批核、毋須文件（再講一次，做唔做到呢2點就睇你自己平時嘅功德喇）、即時使用、同時支援Apple pay、Google pay，同時備有實體卡、JETCO提款、消費分析，可以話為香港「申請」同埋「使用」信用卡訂立咗新嘅標準。

其實喺上年10月Mox公眾營業無耐，華田已經留意到Mox Card係以Credit Card而非Debit Card註冊，證明管理層由一開始已經有意進軍Credit card市場，整個申請之快速、使用之流暢亦非偶然喇。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (123) — Mox Credit 為香港信用卡市場訂立的 2 個新標準】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。